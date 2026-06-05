Consenso informativo scolastico, Berrino (Fdl): "Garantisce trasparenza e coinvolgimento famiglie nei percorsi educativi"

“Esprimo il mio più sincero apprezzamento al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e a tutti i componenti della 7ª Commissione del Senato che hanno contribuito all’approvazione del disegno di legge volto a contrastare ogni forma di propaganda ideologica nelle scuole".

Lo dichiara Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, presidente provinciale di FdI ad Imperia, sul Consenso informativo scolastico.

"Si tratta di un provvedimento che mira ad evitare la propaganda gender e le attività legate alla sessualità nelle scuole d’infanzia e primarie, mentre nelle scuole secondarie di primo e secondo grado le attività di educazione sessuo-affettiva non sono vietate, ma è diventato obbligatorio il consenso informato preventivo dei genitori. Le famiglie devono visionare in anticipo i materiali didattici e autorizzare la partecipazione dei figli, finalmente torna fondamentale il ruolo educativo delle famiglie. La scuola deve continuare a essere un luogo di formazione, conoscenza e crescita personale, libero da condizionamenti ideologici e orientato allo sviluppo del pensiero critico".

"Il lavoro svolto dal Ministro e dalla Commissione dimostra attenzione alle preoccupazioni espresse da numerosi cittadini, genitori e operatori del mondo dell’istruzione, riaffermando il principio della trasparenza nelle attività scolastiche e il coinvolgimento delle famiglie nei percorsi educativi. Rivolgo pertanto le mie congratulazioni a tutti coloro che hanno lavorato con impegno e senso delle istituzioni per il raggiungimento di questo importante risultato, auspicando che il confronto democratico possa continuare nel rispetto delle diverse opinioni e nell’interesse degli studenti e della comunità scolastica”.