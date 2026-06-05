Sanremo, nasce il “Servizio Amico”: un nuovo centro per contrastare povertà ed emarginazione (Foto e video)

È stato inaugurato questa mattina in via Marsaglia, di fronte all’Emporio Solidale, il nuovo centro “Servizio Amico”, struttura dedicata all’accoglienza e al sostegno delle persone che vivono situazioni di grave povertà ed emarginazione sociale.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione comunale, operatori del settore sociale e realtà del territorio coinvolte nel progetto. Il centro, realizzato dal Comune di Sanremo attraverso l’assessorato ai Servizi Sociali e promosso nell’ambito dell’Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese, rappresenta un nuovo punto di riferimento per chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) legati alla “Stazione di Posta e Housing temporaneo”, destinati al potenziamento dei servizi per le persone senza dimora e in situazione di disagio sociale.

Con l’apertura della struttura viene garantita sull’intero territorio dell’Ambito l’erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) rivolti alle persone in stato di povertà, favorendo un accesso più efficace ai diritti sociali e sanitari previsti dalla normativa.

La struttura offrirà la possibilità di avere accesso a vestiti e a un servizio di lavaggio e asciugatura degli stessi (con 4 lavatrici e 2 asciugatrici). A questi si aggiunge la realizzazione di un punto posta dedicato alle persone senza dimora e a servizi igienici dotati di doccia, sanitari e spazio per rasatura, oltre ad aree dedicate al supporto psicologico delle persone fragili.

Tra le iniziative lanciate, anche una campagna di recupero e donazione di biciclette da mettere a disposizione dei bisognosi, di cui la prima è già stata messa a disposizione.

"Con l’inaugurazione del “Servizio Amico” si compie un passo avanti nel contrasto alle nuove povertà e all’emarginazione sociale sul territorio – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Fulvio Fellegara – Questa struttura non vuole essere un semplice punto di erogazione di servizi assistenziali, ma un luogo di ascolto, dignità e ripartenza per chi attraversa un momento di grave fragilità".

Il centro mette a disposizione una serie di servizi fondamentali per le persone in difficoltà: una equipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi e assistenti sociali per la presa in carico degli utenti, attività di orientamento e supporto amministrativo, giuridico e legale, accompagnamento ai servizi anagrafici per le persone senza dimora, unità di strada, distribuzione alimentare in collaborazione con l’Emporio Solidale, distribuzione di vestiario e deposito bagagli.

La nuova struttura sarà aperta al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 16 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.

Con l’avvio del “Servizio Amico”, Sanremo rafforza così la rete territoriale di contrasto alla povertà, offrendo non solo risposte concrete ai bisogni primari, ma anche strumenti di accompagnamento e inclusione sociale per le persone più fragili.