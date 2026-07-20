Bandiera Gialla, oltre 60 partecipanti alla serata di beneficenza del Lions Club Sanremo Matutia: il ricavato per i bambini fragili

Sabato 18 luglio si è svolta la seconda edizione di "Bandiera Gialla", la conviviale di beneficenza promossa dal Lions Club Sanremo Matutia in collaborazione con il C.C. Armonia 2.0.

In un'atmosfera informale e conviviale, affacciata sul mare, l'iniziativa ha riunito oltre 60 persone tra soci Lions, ospiti, autorità e amici, che hanno scelto di sostenere un progetto solidale destinato ai bambini fragili del territorio.

L'iniziativa è stata curata, per il Lions Club Sanremo Matutia, dalla socia Luisa Bianchi, che ha seguito con entusiasmo l'organizzazione del service, destinato a culminare il prossimo 19 settembre nella centralissima piazza Borea d'Olmo.

In quell'occasione prenderà vita "Handy's Friends Circus" ("Il circo degli amici di Handy"), una giornata pensata per regalare sorrisi ai bambini fragili attraverso spettacoli, giochi, musica, animazione e momenti di intrattenimento con artisti che coinvolgeranno i più piccoli con esibizioni e improvvisazioni. I dettagli dell'evento saranno presentati nelle prossime settimane.

Il Lions Club Sanremo Matutia ha voluto inoltre ringraziare tutti i partecipanti per la generosità dimostrata, sottolineando come il loro contributo rappresenti un sostegno concreto alla realizzazione del progetto e all'impegno di chi ogni giorno si dedica al servizio della comunità.

"Il nostro motto è "We Serve" perché fare del bene fa bene. Dove c'è bisogno, c'è un Lion", ricordano gli organizzatori.