Screening gratuiti del Lions Club Arma e Taggia: la prevenzione del diabete arriva nell’entroterra (foto)

Prosegue con decisione l’impegno del Lions Club Arma e Taggia nella prevenzione del diabete, con una nuova giornata di screening gratuiti a Molini di Triora, iniziativa che conferma l’importanza della presenza del club anche nei Comuni dell’entroterra.
Con l’avvio della Presidenza di Giovanni Beranger, il sodalizio ha scelto di rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione, portando le prove glicemiche direttamente nelle vallate, dove l’accesso ai servizi sanitari può risultare più complesso. Una continuità ideale con il lavoro svolto dalla Presidenza Salvatore Taffari, che lo scorso 10 maggio aveva chiuso il proprio mandato con il service dedicato alla prevenzione del diabete in occasione del Trail degli Ulivi a Badalucco.
La giornata di Molini di Triora rappresenta dunque il primo service sanitario della nuova Presidenza, confermando la volontà dei soci Lions di rendere la prevenzione più capillare e incisiva, raggiungendo le comunità che vivono lontano dai centri principali.
Un ringraziamento particolare va ai soci intervenuti – Martina, Marina, Patrizia, Giuliano, Mino, Piero – e al Dott. Fulvio Borgogno per l’assistenza professionale. Un riconoscimento speciale alla sempre presente Croce Verde di Arma di Taggia, partner fondamentale per la buona riuscita delle attività sul territorio.