Basko dona oltre 40.000 euro all’Istituto Giannina Gaslini tramite la Fondazione Gaslininsieme ETS

Il Gruppo Sogegross, attraverso l’insegna Basko, conferma il proprio impegno a favore dell’infanzia e delle situazioni di maggiore fragilità con una donazione di oltre 40.000 euro all’Istituto Giannina Gaslini, tramite la Fondazione Gaslininsieme ETS.

L’iniziativa sostiene il progetto Maternage – Blue Wave SOS Bambino, dedicato all’umanizzazione delle cure per i bambini ricoverati che si trovano ad affrontare il percorso ospedaliero in assenza di un familiare o caregiver, con l’obiettivo di garantire loro un ambiente più accogliente e una maggiore attenzione alla dimensione emotiva e relazionale. Perché per un bambino la cura non è mai davvero completa, se accanto a lui manca qualcuno.

Cos’è il maternage

Il progetto Maternage nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Giannina Gaslini e la Fondazione Il Porto dei Piccoli ed è reso possibile anche dal contributo fondamentale della Fondazione Gaslininsieme ETS. Attivo in 23 unità operative, il progetto ha coinvolto dal 2022 un totale di 246 bambini, garantendo 5.650 ore di assistenza diretta ai minori in condizioni di fragilità familiare.

Il programma si attiva attraverso un percorso strutturato che parte dalla segnalazione telefonica e prosegue con la valutazione dei bisogni specifici di ciascun bambino. A seguire, viene avviato il coordinamento con i servizi sociali e un monitoraggio settimanale costante di ogni situazione. Nel caso di neonati o bambini molto piccoli, il team provvede anche alla fornitura dei beni essenziali. Le situazioni più complesse, come quelle legate a episodi di maltrattamento o abbandono, vengono invece gestite in stretta collaborazione con i servizi territoriali competenti, garantendo un intervento integrato e continuativo.

La spesa quotidiana diventa un gesto sociale

La donazione si inserisce all’interno di Basko for Next Gen, il programma attraverso cui l’insegna promuove iniziative sociali, educative e culturali rivolte alle nuove generazioni. Un percorso che nasce dalla volontà di contribuire alla costruzione di un futuro più attento alle persone, fondato su valori di solidarietà, sostenibilità e qualità della vita, e che si traduce nel sostegno concreto a progetti che rispondono ai bisogni della comunità di oggi e di domani.

La cifra è stata raccolta attraverso una campagna di cause-related marketing dedicata alla linea Qualità Basko: nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 5 aprile 2026, per ogni prodotto acquistato — nei punti vendita fisici e sul canale e-commerce — l’insegna ha devoluto 0,12 euro a Gaslininsieme. Il meccanismo ha trasformato ogni singola spesa in un atto di solidarietà, coinvolgendo direttamente i clienti in un progetto di tutela dei minori più vulnerabili.

La somma così raccolta permette di coprire interamente i costi del progetto Maternage per l'anno 2026 e una parte consistente delle attività del 2027.

"Ci sono bambini che, oltre alla malattia, affrontano anche la solitudine di un letto d'ospedale senza nessuno accanto. È per loro che è nato Maternage, insieme a Il Porto dei Piccoli e con il sostegno di Gaslininsieme: perché nessun bambino, in ospedale, dovrebbe restare solo. Garantire vicinanza, ascolto e una presenza qualificata significa prendersi cura della persona nella sua interezza, non solo della patologia. Il generoso e illuminato sostegno di Basko e del Gruppo Sogegross ci permette oggi di guardare al 2026 e al 2027 con la certezza che questa presenza non verrà mai a mancare" commenta il direttore sanitario dell'Istituto Giannina Gaslini, Raffaele Spiazzi.

“Desidero ringraziare profondamente Basko e il Gruppo Sogegross per dare continuità al loro sostegno ai progetti dell’Istituto Giannina Gaslini. Quest’anno hanno scelto di contribuire ad un progetto di Umanizzazione a cui teniamo molto e che portiamo avanti con la collaborazione dell’ospedale e del Porto dei Piccoli. È per noi motivo d’orgoglio saper di poter contare sull’aiuto concreto di realtà del nostro territorio che permettono anche di veicolare la nostra missione attraverso la propria rete”, dichiara Anna Zanuttini, segretario generale Fondazione Gaslininsieme ETS.

“La salute e il benessere delle persone rappresentano da sempre uno degli ambiti di intervento di Basko for Next Gen e del Gruppo Sogegross. La nostra storia è profondamente legata al territorio genovese e, proprio per questo, sentiamo la responsabilità di contribuire concretamente al benessere della comunità e di sostenere chi vive situazioni di particolare fragilità. Il progetto Maternage interpreta pienamente questi valori, offrendo ai bambini ricoverati che affrontano il percorso ospedaliero un supporto fatto non solo di assistenza, ma anche di vicinanza, attenzione e cura. Grazie alla collaborazione con Gaslininsieme ETS e alla partecipazione dei nostri clienti, siamo riusciti a trasformare un gesto quotidiano come la spesa in un contributo concreto a favore di un’iniziativa che mette al centro il benessere e la dignità dei più piccoli. Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che conferma quanto sia importante fare rete per generare valore per il territorio e per le persone che ne fanno parte”, dichiara Giovanni D'Alessandro, Direttore BU Retail del Gruppo Sogegross.