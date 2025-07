Sanremo, Travella lascia il carcere: disposti gli arresti domiciliari per il calciatore accusato di sfregio

Luca Travella, il 22enne calciatore sanremese arrestato lo scorso marzo con l'accusa di aver sfregiato una donna durante una lite in un locale della città, lascia il carcere. Il Tribunale del Riesame di Genova, riunitosi nella mattinata di ieri, ha accolto l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Marco Bosio, e ha disposto per il giovane la misura degli arresti domiciliari.

La vicenda risale alla notte tra il 16 e il 17 febbraio, al termine del Festival di Sanremo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Travella avrebbe colpito una donna al volto con un bicchiere di vetro, causandole gravi ferite. La trentenne, anch’essa residente a Sanremo, sarebbe intervenuta in difesa di un’altra ragazza coinvolta in una discussione con il giovane calciatore. Le conseguenze sono state drammatiche: tre interventi chirurgici, tra ricostruzioni e operazioni per salvare la funzionalità visiva.

L’arresto di Travella era scattato il 7 marzo, al termine di un’indagine rapida condotta dalla polizia, che aveva identificato il presunto responsabile grazie a testimonianze raccolte sul posto e agli elementi acquisiti nelle ore immediatamente successive all’aggressione.

Fino a oggi, la custodia cautelare in carcere era stata giustificata dal rischio di reiterazione del reato, con la Procura che aveva più volte sottolineato la gravità del fatto e la pericolosità del comportamento tenuto dall’indagato. Tuttavia, l’assenza di precedenti penali, le scuse presentate da Travella e i quattro mesi già trascorsi in carcere hanno probabilmente contribuito alla decisione del Riesame di concedere una misura meno afflittiva.

Nel frattempo, sul fronte giudiziario, resta aperto il nodo delle condizioni della vittima, già sottoposta a più accertamenti e trattamenti chirurgici. Un esame medico disposto dal giudice – condotto senza contraddittorio – servirà a chiarire il quadro delle lesioni, in particolare quelle che potrebbero avere effetti permanenti sulla vista.

Travella sconterà ora i domiciliari in attesa del processo, che dovrà chiarire nel merito le responsabilità e valutare le conseguenze del gesto che ha scosso la comunità sanremese.