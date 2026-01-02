 / Cronaca

Cronaca | 02 gennaio 2026, 10:29

Sanremo: lieve incidente tra auto e pullman turistico alla Foce, lunghe code in ingresso e in uscita (Foto)

I due mezzi si sono solo sfiorati senza feriti, ma i controlli su documenti e assicurazione del bus straniero hanno causato lunghe code alla periferia Ovest della città

Lunghe code, questa mattina alla periferia Ovest di Sanremo, sia in ingresso che in uscita dalla città a causa di un lieve incidente avvenuto in prossimità della rotonda in zona Foce. Coinvolti una vettura e un pullman turistico straniero, proveniente dalla Serbia.

I due mezzi si sarebbero soltanto sfiorati, provocando un piccolo segno sulla carrozzeria dell’auto e senza causare feriti. Tuttavia, la presenza del pullman estero ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gli accertamenti di rito legati ai documenti e alle procedure assicurative, con conseguente rallentamento della circolazione.

Durante i controlli, il traffico nella zona ha subito un forte rallentamento, con veicoli in coda per diversi minuti e disagi per automobilisti e mezzi pubblici. La situazione è andata migliorando solo dopo il completamento delle verifiche e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata. Nonostante l’incidente sia stato di lieve entità, l’episodio ha evidenziato ancora una volta come anche piccoli imprevisti possano avere un impatto significativo sulla viabilità nelle aree più trafficate della città.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium