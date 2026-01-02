Sanremo: lieve incidente tra auto e pullman turistico alla Foce, lunghe code in ingresso e in uscita (Foto)

Lunghe code, questa mattina alla periferia Ovest di Sanremo, sia in ingresso che in uscita dalla città a causa di un lieve incidente avvenuto in prossimità della rotonda in zona Foce. Coinvolti una vettura e un pullman turistico straniero, proveniente dalla Serbia.

I due mezzi si sarebbero soltanto sfiorati, provocando un piccolo segno sulla carrozzeria dell’auto e senza causare feriti. Tuttavia, la presenza del pullman estero ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gli accertamenti di rito legati ai documenti e alle procedure assicurative, con conseguente rallentamento della circolazione.

Durante i controlli, il traffico nella zona ha subito un forte rallentamento, con veicoli in coda per diversi minuti e disagi per automobilisti e mezzi pubblici. La situazione è andata migliorando solo dopo il completamento delle verifiche e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata. Nonostante l’incidente sia stato di lieve entità, l’episodio ha evidenziato ancora una volta come anche piccoli imprevisti possano avere un impatto significativo sulla viabilità nelle aree più trafficate della città.