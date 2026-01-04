Auto si cappotta nella notte a Sanremo, illesa la giovane conducente

Incidente stradale nella notte in via Duca degli Abruzzi, dove un’auto si è cappottata dopo essere uscita di strada. Alla guida del veicolo si trovava una donna di 23 anni che, fortunatamente, non ha riportato ferite.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, finendo per ribaltarsi. Nell’auto viaggiava una sola persona, la conducente, che non avrebbe riportato particolari ferite, rimanendo però bloccata nel mezzo in seguito all'incidente.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto la ragazza per poi fornire le cure necessarie.