Batterie abbandonate nel bosco a Bajardo in località Morga: intervento della Polizia Provinciale

Una pattuglia della Polizia Provinciale ha rinvenuto nei giorni scorsi alcune batterie abbandonate nel bosco in località Morga, nel territorio comunale di Bajardo. Il materiale, gettato da ignoti incivili, è risultato essere altamente pericoloso e fortemente inquinante per l’ambiente.

L’abbandono illecito di rifiuti di questo tipo rappresenta un grave rischio sia per l’ecosistema sia per la salute pubblica, soprattutto in un’area naturale. Fortunatamente il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di individuare e segnalare la presenza dei rifiuti.

Il Comune di Bajardo provvederà ora allo smaltimento corretto delle batterie secondo le normative vigenti. Un’operazione necessaria, ma che avverrà purtroppo a spese della collettività, a causa del comportamento irresponsabile di chi ha abbandonato i rifiuti.

Le autorità ricordano che l’abbandono di rifiuti è un reato e invitano i cittadini a segnalare episodi sospetti, ribadendo l’importanza del rispetto dell’ambiente e del territorio.