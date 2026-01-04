Scontro tra ape e furgone sulla provinciale 548: due feriti in valle Argentina (Foto)

Scontro frontale nel tardo pomeriggio di oggi in valle Argentina. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 548, tra Badalucco e Montalto, dove un’ape e un furgone si sono scontrati frontalmente, facendo scattare l’allarme intorno alle 18.50.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Secondo le prime informazioni, entrambi erano vigili all’arrivo dei soccorsi, ma il conducente dell’ape avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso di base della Misericordia di Sanremo e della Croce Rossa di Sanremo, oltre all’automedica Alfa 2. I feriti sono stati trattati direttamente sul luogo dell’incidente. Presenti anche i Carabinieri di Badalucco per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, oltre ai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

La circolazione risulta al momento rallentata. Restano da chiarire le cause dell’incidente.

(Foto di Christian Flammia)