Sanremo: principio di incendio in un magazzino di strada Borgo Opaco, pronto intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Solo il passaggio di una residente, che ha dato l’allarme ai Vigili del Fuoco, ha evitato che un incendio divampato per cause ancora in via d’accertamento, potesse allargarsi dal magazzino di una ditta edile ad altre aziende presenti nella zona.

E’ accaduto questa mattina in strada Borgo Opaco a Sanremo, dove le fiamme hanno attaccato alcuni mezzi all’interno del deposito, creando una colonna di fumo. La residente, che stava transitando di fronte al magazzino, ha dato l’allarme ed i pompieri, appena arrivati sul posto, hanno spento il principio di incendio che si sarebbe potuto espandere ad altri magazzini della zona ed alle abitazioni vicine.

Una volta spente le fiamme è iniziata l’opera di bonifica per evitare nuovi focolai. Da capire i motivi da cui è partito l’incendio.