Rapina in pasticceria a Ventimiglia, arrestato in Francia il responsabile

È stato arrestato in Francia dalla polizia di Stato (in collaborazione con le forze dell'ordine transalpine, pochi giorni prima di Natale, il cittadino italiano ritenuto responsabile della rapina avvenuta lo scorso 5 settembre ai danni di una nota pasticceria di Ventimiglia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo aveva fatto irruzione nell’esercizio commerciale armato di coltello e con il volto travisato, minacciando la commessa per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter con targa illeggibile. Nell’immediatezza dei fatti era intervenuta una pattuglia della Polizia di Frontiera di Ventimiglia che, dopo i primi rilievi e la raccolta delle testimonianze, aveva avviato un’intensa attività investigativa.

Le indagini hanno consentito di risalire all’identità dell’autore della rapina: un cittadino italiano già pluripregiudicato per episodi analoghi commessi nella stessa zona. Il GIP del Tribunale di Imperia è riuscito a ottenere l’emissione di una misura cautelare di custodia in carcere.

Poiché l’uomo nel frattempo si era reso irreperibile, le risultanze investigative hanno portato a ritenere che si fosse rifugiato in Francia. Nei suoi confronti è stato quindi emesso un Mandato di Arresto Europeo. Grazie ai consolidati rapporti di collaborazione tra la Polizia di Frontiera di Ventimiglia e l’omologa Polizia del Dipartimento delle Alpi Marittime, il soggetto è stato localizzato e arrestato a Mentone, al termine di un’attività congiunta condotta dalla Squadra informativa e di Polizia giudiziaria del Settore Frontiera di Ventimiglia e dall’OLTIM di Nizza.

Nella giornata del 2 gennaio 2026 l’uomo è stato estradato in Italia e consegnato al personale della Polizia di Frontiera. Dopo l’espletamento degli atti di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Imperia, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria italiana.