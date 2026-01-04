Chioschi del Porto Vecchio di Sanremo: il Tar della Liguria dichiara improcedibile il ricorso

Il Tar di Genova ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da otto operatori commerciali attivi nell’area dei chioschi tra corso Nazario Sauro e il Porto Vecchio di Sanremo contro il Comune e la società Porto di Sanremo Srl, in relazione al mancato rinnovo delle concessioni scadute il 31 dicembre 2020. Con la sentenza pronunciata dalla Prima Sezione, il Tribunale ha ritenuto che le note comunali del 14 dicembre 2020 (con cui il Comune aveva escluso il rinnovo automatico delle concessioni in applicazione dell’art. 181 del Decreto Rilancio, richiamando il progetto di riqualificazione dell’area tramite project financing) abbiano perso efficacia lesiva a seguito di successivi provvedimenti.

In particolare, il Comune di Sanremo, con note del 12 luglio 2021, ha prorogato temporaneamente le concessioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, e comunque fino all’avvio dei lavori di cantierizzazione del project financing del Porto Vecchio. Tale proroga, secondo il TAR, ha sostituito l’originaria occupazione senza titolo con un nuovo rapporto concessorio, facendo così venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso. Il Tribunale ha inoltre respinto la richiesta congiunta delle parti di rinviare il giudizio, richiamando le esigenze di smaltimento dell’arretrato nell’ambito del programma PNRR e sottolineando che le trattative tra le parti restano comunque possibili nell’ambito di un diverso procedimento ancora pendente.

Non essendo stata avanzata una specifica domanda risarcitoria, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione integrale delle spese di giudizio. La sentenza conferma così che il contenzioso sul futuro dei chioschi del Porto Vecchio si sposta sui successivi atti amministrativi e sul più ampio progetto di riqualificazione dell’area.