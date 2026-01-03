Taggia, Incendio in regione San Martino, distrutta una baracca

Un incendio è divampato nelle prime ore del mattino in regione San Martino, nel territorio comunale di Taggia, coinvolgendo una baracca. Le fiamme hanno danneggiato la struttura, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse alle zone circostanti. Al momento non sono ancora note le cause dell’incendio: sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine delle fiamme.