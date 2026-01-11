 / Cronaca

Cronaca | 11 gennaio 2026, 13:05

Sanremo, si cerca Ricky: il cane di 17 anni smarrito in zona strada Peiranze non ha ancora fatto ritorno

L’anziano cagnolino è uscito di casa ieri mattina e non è più rientrato. Chi lo avvistasse può contattare Giorgio al 320 302 65 50

Ieri mattina un cane è stato smarrito dopo essere uscito di casa in zona strada Peiranze e non è più rientrato. Si chiama Ricky e ha 17 anni, l'ultima volta è stato visto in zona strada Pieranze a Sanremo. Chiunque lo vedesse può chiamare me (Giorgio) al numero 320 302 65 50.

