Sanremo, si cerca Ricky: il cane di 17 anni smarrito in zona strada Peiranze non ha ancora fatto ritorno

Ieri mattina un cane è stato smarrito dopo essere uscito di casa in zona strada Peiranze e non è più rientrato. Si chiama Ricky e ha 17 anni, l'ultima volta è stato visto in zona strada Pieranze a Sanremo. Chiunque lo vedesse può chiamare me (Giorgio) al numero 320 302 65 50.
