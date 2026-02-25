Macaja su Sanremo durante il Festival: foschia suggestiva sulla città dei fiori, ma nei prossimi giorni tempo stabile

Un velo di macaja ha accompagnato oggi pomeriggio il Festival di Sanremo, regalando alla Sanremo un’atmosfera sospesa e quasi ovattata. Il particolare effetto meteorologico, tipico del Mar Ligure, ha ridotto la visibilità e ammorbidito i contorni della città dei fiori proprio nelle ore centrali della giornata.

La foschia non si è limitata alla Riviera ligure: la Costa Toscana è infatti rientrata dopo la gita in Costa Azzurra, tornando a essere avvolta da condizioni simili, con cieli grigi e aria umida.

Buone notizie però sul fronte delle previsioni: nei prossimi giorni il meteo resterà stabile su gran parte del Centro-Nord e non sono previste precipitazioni. La macaja tenderà gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a schiarite e a condizioni più favorevoli, senza piogge all’orizzonte.