Macaja su Sanremo durante il Festival: foschia suggestiva sulla città dei fiori, ma nei prossimi giorni tempo stabile

Il fenomeno ha interessato anche la Costa Toscana dopo la parentesi in Costa Azzurra. Attese condizioni meteo asciutte

Un velo di macaja ha accompagnato oggi pomeriggio il Festival di Sanremo, regalando alla Sanremo un’atmosfera sospesa e quasi ovattata. Il particolare effetto meteorologico, tipico del Mar Ligure, ha ridotto la visibilità e ammorbidito i contorni della città dei fiori proprio nelle ore centrali della giornata.

La foschia non si è limitata alla Riviera ligure: la Costa Toscana è infatti rientrata dopo la gita in Costa Azzurra, tornando a essere avvolta da condizioni simili, con cieli grigi e aria umida.

Buone notizie però sul fronte delle previsioni: nei prossimi giorni il meteo resterà stabile su gran parte del Centro-Nord e non sono previste precipitazioni. La macaja tenderà gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a schiarite e a condizioni più favorevoli, senza piogge all’orizzonte.

Carlo Alessi

