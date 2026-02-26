Affitto fantasma a Sanremo: circa 40 truffati tra turisti e operatori media durante la settimana del Festival

Circa una quarantina di persone, tra turisti e operatori del settore dell’informazione, sono rimaste vittime di una truffa immobiliare a Sanremo, proprio nei giorni della grande affluenza legata al Festival di Sanremo. Il caso riguarda un appartamento di via Volta, che il proprietario avrebbe affittato contemporaneamente a tutti, incassando regolarmente la pigione. La vicenda è emersa lunedì scorso, quando gli inquilini, convocati online per il ritiro delle chiavi, si sono presentati all’indirizzo concordato scoprendo l’amara realtà.

Una storia che ricorda, in modo meno goliardico, il film Odio l’estate, ma che per i protagonisti si è trasformata in un serio disagio. «Ci siamo trovati tutti lì, senza casa e senza spiegazioni», avrebbe raccontato uno dei truffati. Compresa la situazione, i circa 40 inquilini si sono rivolti alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità e ricostruire i fatti. Nel frattempo, molti hanno dovuto trovare in fretta un posto dove dormire, impresa tutt’altro che semplice in una città già al completo per l’evento. Alcuni, scoraggiati, sono stati costretti a rinunciare e rientrare a casa.

Una vicenda che ora sarà valutata dalle autorità competenti e che solleva l’attenzione sul rischio di truffe legate agli affitti brevi nei grandi eventi. Non si esclude che episodi simili possano ripetersi, soprattutto in periodi di forte domanda.