Extinction Rebellion sulla gru a Sanremo: striscione contro sponsor del Festival e accuse di greenwashing (Foto e Video)

Non è bastato quanto accaduto ieri sera fuori dall’Ariston. Gli attivisti di Extinction Rebellion, hanno anche scalato la gru del cantiere in piazza Eroi Sanremesi, dove è stato issato uno striscione con su scritto “Il Festival ci piace tanto ma senza sponsor fossili’.

La nuova mossa è stata messa in piedi nella notte per denunciare le operazioni di greenwashing fatte dagli sponsor principali, ENI e Costa Crociere. Alcuni attivisti si sono pericolosamente arrampicati a mani nude sulla gru ed hanno appeso lo striscione.

Verso le 13 una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo e del Saf, è salita sulla gru e, in pochi minuti ha rimosso lo striscione. Sul posto anche la Polizia Municipale e i Carabinieri che ora svolgeranno le indagini. Saranno anche utilizzate le telecamere della piazza per cercare di risalire ai colpevoli.