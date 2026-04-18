Sanremo, furgone in fiamme in via Lamarmora: intervento dei Vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di oggi una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Sanremo è intervenuta in via Lamarmora, nei pressi dello svincolo dell'Aurelia bis, per l'incendio di un furgone. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato il mezzo con il vano motore in fiamme che hanno prontamente estinto. Spento l'incendio i soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area coinvolta. Non si registrano persone e altri mezzi coinvolti. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia municipale.