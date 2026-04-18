Ventimiglia, incidente in corso Genova: motociclista ferito, traffico paralizzato in entrambe le direzioni

Traffico in tilt questo pomeriggio a Ventimiglia per un incidente stradale avvenuto in corso Genova. Per cause ancora in fase di accertamento, un motociclista è rimasto ferito in seguito a un sinistro che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato poco dopo le 14.30. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso di base della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare, oltre agli agenti della Polizia locale e della Polizia, chiamati a gestire la viabilità e a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il centauro, rimasto coinvolto nell’incidente, è stato assistito dai sanitari e successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Bordighera per accertamenti e cure.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. Corso Genova è rimasta fortemente congestionata, con traffico bloccato in entrambe le direzioni di marcia e rallentamenti che si sono estesi anche alle strade limitrofe.