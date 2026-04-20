Addio a Giancarlo Emilio Maragni, storico imprenditore milanese che rilanciò il Victory Morgana a Sanremo

È morto all’età di 100 anni Giancarlo Emilio Maragni, imprenditore di origine milanese che, da tanti anni, si era trasferito a Sanremo. Nella città dei fiori, con il figlio Gualtiero, aveva acquisito il Victory Morgana, tornato ai fasti degli anni ’60 proprio grazie alla lungimiranza imprenditoriale portata a Sanremo.

Giancarlo Maragni si trovava alla residenza per anziani Anni Azzurri e, nel mese di febbraio, aveva festeggiato i 100 anni con le istituzioni locali. Maragni lascia la moglie Lella ed il figlio Gualtiero. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 15 alla Chiesa della Mercede.