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Cronaca | 20 aprile 2026, 17:50

Addio a Giancarlo Emilio Maragni, storico imprenditore milanese che rilanciò il Victory Morgana a Sanremo

Aveva 100 anni: protagonista della rinascita del locale simbolo della città dei fiori, lascia moglie e figlio

Addio a Giancarlo Emilio Maragni, storico imprenditore milanese che rilanciò il Victory Morgana a Sanremo

È morto all’età di 100 anni Giancarlo Emilio Maragni, imprenditore di origine milanese che, da tanti anni, si era trasferito a Sanremo. Nella città dei fiori, con il figlio Gualtiero, aveva acquisito il Victory Morgana, tornato ai fasti degli anni ’60 proprio grazie alla lungimiranza imprenditoriale portata a Sanremo.

Giancarlo Maragni si trovava alla residenza per anziani Anni Azzurri e, nel mese di febbraio, aveva festeggiato i 100 anni con le istituzioni locali. Maragni lascia la moglie Lella ed il figlio Gualtiero. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 15 alla Chiesa della Mercede.

Carlo Alessi

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