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Cronaca | 20 aprile 2026, 08:33

Quattro veicoli della Polizia di Frontiera danneggiati a Ventimiglia: pneumatici forati nel parcheggio di piazza della Libertà

Indagini in corso: al vaglio anche l’ipotesi di un gesto intimidatorio, acquisite le immagini delle telecamere

Quattro veicoli della Polizia di Frontiera danneggiati a Ventimiglia: pneumatici forati nel parcheggio di piazza della Libertà

Quattro mezzi della Polizia di Frontiera sono stati trovati con le gomme forate nel parcheggio degli uffici di piazza della Libertà, a Ventimiglia. Il fatto è emerso nella mattinata di oggi, quando gli agenti hanno notato il danneggiamento e sono intervenuti immediatamente per effettuare i primi rilievi e mettere in sicurezza l’area.

Sono attualmente in corso le indagini per chiarire quanto accaduto. Tra le piste prese in considerazione dagli investigatori non viene esclusa quella di un possibile atto intimidatorio. Per fare luce sull’episodio, sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che saranno analizzate per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.

Carlo Alessi

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