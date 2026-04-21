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Cronaca | 21 aprile 2026, 11:32

Ventimiglia, arrestato il presunto autore dei danneggiamenti alle auto della Polizia: decisive le telecamere

Individuato grazie ai filmati e a un bracciale: fermato nei pressi dei Giardini Reggio dopo la fuga nell’alveo del fiume

Ventimiglia, arrestato il presunto autore dei danneggiamenti alle auto della Polizia: decisive le telecamere

È stato individuato e arrestato l’uomo ritenuto responsabile del danneggiamento di cinque autovetture della Polizia di Stato, quattro in uso alla Polizia di Frontiera e una al Commissariato di Ventimiglia. L’operazione si è conclusa nei pressi dei Giardini Reggio, dove il soggetto è stato fermato dalle pattuglie della Polizia di Frontiera e del Commissariato, con il supporto della Squadra Mista italo/francese, al termine di un’attività investigativa avviata immediatamente dopo i fatti e portata avanti senza interruzioni.

Determinanti per l’identificazione sono state le analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini e degli uffici di polizia, che hanno permesso di individuare un uomo con un abbigliamento compatibile con quello ripreso durante i danneggiamenti. Decisivo anche un bracciale visibile nei filmati e trovato addosso al sospettato al momento del fermo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo si era temporaneamente nascosto nell’alveo del fiume per sottrarsi alle ricerche. Durante le operazioni è stato rinvenuto uno zaino con effetti personali, mentre addosso al fermato è stato trovato anche un verbale emesso dalle autorità francesi per una violazione in ambito ferroviario.

L’arrestato, straniero classe 1997, privo di documenti e senza fissa dimora, è stato fermato per violazione della normativa sull’immigrazione, essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione e rientrato illegalmente in Italia. A suo carico anche le accuse di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e violazione delle disposizioni del decreto sicurezza (dl 23 febbraio 2026), per il possesso di strumenti atti a offendere utilizzati per forare le gomme dei veicoli. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e sarà processato presso il tribunale di Imperia.

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Carlo Alessi

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