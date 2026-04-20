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Attualità | 20 aprile 2026, 17:04

Veicoli danneggiati a Ventimiglia, Scibilia (Confesercenti): "Fatto molto grave, vicinanza alla polizia di frontiera"

"Atto vile e meschino che non impaurisce nessuno"

Veicoli danneggiati a Ventimiglia, Scibilia (Confesercenti): &quot;Fatto molto grave, vicinanza alla polizia di frontiera&quot;

"Un fatto molto grave, quanto accaduto in queste ore a Ventimiglia, pur non avendo causato gravi conseguenze. Un’azione vandalica che ha colpito un presidio di sicurezza, una struttura dello Stato impegnata, da anni, in prima fila, presente sul territorio e capace di ottenere risultati investigativi di alta qualità" - dice Sergio Scibilia di Confesercenti riferendosi ai quattro mezzi della polizia di frontiera trovati con le gomme forate nel parcheggio degli uffici di piazza della Libertà a Ventimiglia.

"Confesercenti e tutte le imprese associate esprimono la propria vicinanza alla polizia di frontiera per questo atto vile e meschino che non impaurisce nessuno a cui ci sarà una forte e ferma reazione da parte dello Stato" - afferma Scibilia.

"La sicurezza e la legalità sono fattori imprescindibili per poter operare in tranquillità" - sottolinea Scibilia.

Elisa Colli

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