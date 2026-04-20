Sanremo, prime serate all’aperto e polemiche: musica alta tra piazza Eroi e via Martiri, scattano controlli

L’estate non è ancora iniziata ma, il leggero innalzamento delle temperature e la grande voglia di vivere le serate all’aperto, sta già generando qualche problema per feste e momenti musicali organizzati dai locali pubblici. I fatti sono avvenuti sabato sera e, la vera ‘notizia’ è che le problematiche non sono arrivate dai luoghi simbolo della ‘movida’, ovvero quelli più centrali della città.

Negli ultimi anni, lo ricordiamo, non sono mancate le invettive dei residenti contro zone come piazza Bresca, piazza Sardi oppure via Gaudio e via Gioberti, senza dimenticare quelle più vicine alle discoteche all’aperto della città. Con la zona di piazza Bresca che sembra aver trovato il giusto equilibrio, i problemi di sabato scorso si sono registrati per le feste e la musica ad alto volume, organizzati in alcuni bar tra piazza Eroi Sanremesi e via Martiri.

Sono stati alcuni residenti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e, sul posto, sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale ed i Carabinieri. Per ora non sarebbero state elevate sanzioni nei confronti dei titolari degli esercizi, anche se i controlli verranno ulteriormente serrati nei prossimi fine settimana. Se, da una parte, si prospetta una estate piena di musica per Sanremo, dall’altra dovranno essere moderati alcuni ‘eccessi’, per garantire anche il riposo e la tranquillità di residenti e turisti che vivranno la bella stagione nella città dei fiori.