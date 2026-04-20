Sanremo, bimba di 20 mesi ustionata in casa: trasportata d’urgenza al Gaslini con l’elisoccorso Grifo

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Sanremo, dove una bimba di appena 20 mesi è rimasta coinvolta in un incidente domestico riportando ustioni su diverse parti del corpo. L’allarme è scattato intorno alle 18.40 in corso Matuzia, dove sono intervenuti tempestivamente i soccorsi. Vista la delicatezza delle condizioni della piccola paziente, è stato disposto il trasferimento urgente presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Per accelerare le operazioni è stato attivato l’elisoccorso Grifo, che ha provveduto al trasporto in tempi rapidi verso la struttura specializzata. Le condizioni della bambina non sono al momento note nel dettaglio, ma la decisione di ricorrere al trasferimento in elicottero evidenzia la gravità del quadro clinico. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto all’interno dell’abitazione.