Ventimiglia, doppio intervento dei Carabinieri: un arresto per furto d’auto e un denunciato a Camporosso

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto dei Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, che nel fine settimana hanno portato a termine due interventi distinti, conclusi con un arresto e una denuncia per furto.

Nella notte del 17 aprile, a Ventimiglia, i militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti nel centro cittadino dopo la segnalazione al 112 di un cittadino che aveva assistito al furto di un’autovettura parcheggiata in strada. Grazie alla tempestiva chiamata e alla rapidità della centrale operativa, la pattuglia – già impegnata nei servizi di perlustrazione – è riuscita a intercettare e bloccare in pochi minuti il veicolo e il suo conducente: un uomo di origini romene, classe 1979, senza fissa dimora e con precedenti specifici.

Dopo la convalida dell’arresto in rito direttissimo presso il Tribunale di Imperia, per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere, con traduzione alla casa circondariale di Sanremo. L’auto è stata restituita al proprietario.

Il giorno successivo, 18 aprile, un secondo intervento ha interessato Camporosso, dove una pattuglia della Stazione Carabinieri di Ventimiglia Principale è stata chiamata dal personale di un esercizio commerciale che, tramite videosorveglianza, aveva notato un uomo tentare di allontanarsi con merce non pagata. Anche in questo caso la presenza già in circuito dei militari ha permesso un intervento immediato: l’uomo, un cittadino francese del 1979 residente a Mentone, è stato fermato e deferito in stato di libertà per furto.

Nei suoi confronti è scattato anche il foglio di via obbligatorio, che gli impedirà di rientrare nel comune di Camporosso per i prossimi due anni. La merce sottratta è stata recuperata e restituita.