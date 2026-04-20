Valle Roya, inseguimento oltreconfine: arrestato trafficante di migranti dalla squadra mista italo-francese (Foto)

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Squadra Mista italo-francese, reparto unico con sede a Mentone, impegnato nel contrasto all’immigrazione clandestina lungo il confine. Nella serata del 15 aprile, nella zona della Valle Roya, è stato fermato un cittadino francese di origini tunisine mentre trasportava illegalmente in Francia tre connazionali privi di documenti, nascosti all’interno di un furgone utilizzato anche per la sua attività lavorativa nel settore edile.

Il mezzo era stato inizialmente intercettato da una pattuglia della polizia di frontiera italiana, che ha immediatamente segnalato la situazione alla squadra mista impegnata nei controlli. Ne è nato un inseguimento oltreconfine, conclusosi in territorio francese con l’arresto del conducente. L’uomo è stato condotto presso gli uffici della polizia di frontiera di Mentone e, al termine degli accertamenti, trasferito nel carcere di Nizza. Per i tre migranti è stata invece avviata la procedura di espulsione verso il Paese di origine.

“È stato dato un ulteriore impulso al contrasto dell’immigrazione clandestina, intensificando le attività operative lungo il confine, in particolare attraverso l’impiego della squadra mista. Questo modello consente non solo una più efficace condivisione delle informazioni tra le forze di polizia dei due Paesi, ma anche interventi immediati su entrambi i territori”, ha dichiarato Michele Sole, direttore interregionale della Polizia di Frontiera per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.