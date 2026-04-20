Sanremo, piazza Colombo chiusa al traffico ma torna il parcheggio selvaggio: caos e auto ovunque (Foto)

La piazza è chiusa al traffico, almeno dal lato di corso Garibaldi, ma il parcheggio ‘selvaggio’ è sempre più presente. Le foto che pubblichiamo raccontano di un sabato sera tra l’altro tranquillo, senza una massiccia presenza di turisti e, quindi, con tanti spazi per poter lasciare l’autovettura in centro. Eppure le zone che effettivamente sono legate al carico e scarico e che la sera non sono utilizzate da corrieri o camion per le consegne, erano totalmente occupate da auto, compresa quella che solitamente è occupata dall’aiuola spartitraffico. Il tutto mentre nel vicino Palafiori i parcheggi disponibili erano circa 70.

Una pratica, quella del parcheggio in divieto che è sempre più sfruttata da chi lascia l’auto in ogni dove, non curante del fatto che in molti casi (non quello di sabato sera in piazza Colombo) va comunque a ledere la libertà altrui e può creare dei problemi ad altre persone. Nessuna condanna, ovviamente, ma permane lo scarso senso civico di molti che, in molti casi lasciano parcheggiate auto anche di grande valore in zone vietate, rischiando multe e pure danni, quando esistono parcheggi al coperto e comunque più sicuri. Dal canto loro, gli agenti della Municipale ci hanno confermato di fare sempre molta attenzione al fenomeno ma ovviamente la presenza di una sola pattuglia nella serata di sabato scorso e le molte chiamate a cui ha dovuto ottemperare, non ha permesso un controllo capillare della città ed anche del centro.

“Di sicuro – fanno sapere dal comando di Villa Margotta – faremo decisamente più attenzione al fenomeno del parcheggio ‘selvaggio’, per evitare situazioni del genere e far rispettare le zone vietate”.