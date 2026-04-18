Ventimiglia, blitz al mercato: sequestrata merce contraffatta tra borse e accessori di lusso

Continua l’intensa attività di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione in occasione del mercato settimanale di Ventimiglia. Nella giornata di ieri, nel corso dei servizi di ordine pubblico presso il mercato storico, il personale della Polizia di Stato del Commissariato ha individuato, al termine di mirati servizi di osservazione e appostamento, un gruppo di cittadini extracomunitari in possesso di numerosi articoli di pelletteria contraffatta.

L’intervento è avvenuto nella zona della passeggiata Oberdan, dove gli agenti hanno scoperto merce pronta per la vendita al dettaglio: soprattutto borse, occhiali e berretti recanti marchi di prestigiose case di moda come Gucci, Prada, Yves Saint Laurent e Dior.

Considerata l’elevata affluenza di persone, tra cui molti visitatori provenienti anche dal vicino territorio francese, gli operatori sono intervenuti con le dovute precauzioni, riuscendo a sequestrare la merce. I venditori abusivi, invece, sono riusciti ad allontanarsi sfruttando la confusione e disperdendosi tra le vie limitrofe.

Il fenomeno della contraffazione continua a rappresentare un problema rilevante, sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. La vendita di prodotti falsi, infatti, genera concorrenza sleale, con prezzi nettamente inferiori rispetto agli originali, mettendo in difficoltà le aziende che operano nel rispetto delle regole. Non solo: i materiali utilizzati sono spesso di scarsa qualità e possono contenere sostanze nocive per la salute.

Per questo motivo la Polizia di Stato ribadisce l’importanza di un’azione costante di contrasto, ricordando anche che gli acquirenti di merce contraffatta rischiano sanzioni amministrative fino a 7.000 euro.

I controlli, concordati anche con Confcommercio e Confesercenti di Ventimiglia, saranno ripetuti con cadenza settimanale, con l’obiettivo di evitare che il mercato diventi un punto di riferimento per attività illecite e per la vendita di prodotti contraffatti.