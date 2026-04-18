Controlli anti-rifiuti a Sanremo: cinque sanzioni in due ore durante un’operazione serale in borghese della Polizia Locale

Operazione mirata contro l’abbandono dei rifiuti nella serata di mercoledì, quando il Corpo di Polizia Locale, insieme agli ispettori ambientali dei Ranger d’Italia, ha effettuato controlli in borghese in diverse aree della città considerate più sensibili. L’attività ha interessato via Pietro Agosti, via Martiri della Libertà, la zona del mercato annonario, via Debenedetti e salita San Bernardo, con un pattugliamento durato poco più di due ore. Durante il servizio sono state identificate 14 persone e accertate 5 violazioni legate al conferimento scorretto dei rifiuti.

Nel dettaglio, le infrazioni riguardano la mancata differenziazione e, in un caso specifico, l’uso improprio dei cestini pubblici. Un cittadino è stato infatti sorpreso a gettare sacchetti contenenti rifiuti organici nei cestini gettacarte, nonostante la presenza delle eco-isole. Una pratica espressamente vietata. Le sanzioni previste sono particolarmente severe: si parte da 100 euro per errori nella raccolta differenziata, fino ad arrivare a 1.000 euro per l’abbandono dei rifiuti in aree non consentite. L’inasprimento è legato al decreto legge “Terra dei Fuochi”, in vigore su tutto il territorio nazionale da ottobre 2025. La multa massima si applica anche a chi lascia i sacchetti davanti agli ecopunti fuori dagli orari consentiti.

Dal comando fanno sapere che “analoghi controlli verranno ripetuti nelle prossime settimane”, con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e garantire il rispetto delle norme. Un’azione che punta anche a rafforzare il senso civico dei cittadini e a migliorare la qualità della vita nelle diverse zone della città.