Triora si ferma per la Calata della Croce: tutta la magia del Venerdì Santo (Foto)

Si è concluso con grande partecipazione e intensità emotiva l’appuntamento con la Calata della Croce di Triora, uno degli eventi più suggestivi e sentiti della Settimana Santa in Liguria. La tradizionale celebrazione liturgica del Venerdì Santo ha preso vita questa sera, intorno alle 21, tra i vicoli del borgo medievale dell’Alta Valle Argentina, trasformando il centro storico in un palcoscenico carico di spiritualità e storia.

La rappresentazione della deposizione di Cristo, risalente al Medioevo, ha ancora una volta coinvolto profondamente l’intera comunità. Protagonisti sono stati proprio i residenti, che con grande trasporto e partecipazione hanno impersonato le figure sacre, accompagnati da canti liturgici e preghiere che hanno scandito i momenti salienti del rito.

Luci soffuse, silenzi carichi di significato e scenografie semplici ma fortemente evocative hanno contribuito a creare un’atmosfera unica, in cui il tempo sembrava essersi fermato. Tra le pietre antiche di Triora, il momento della deposizione è stato rivissuto con commozione e raccoglimento, regalando ai numerosi presenti un’esperienza toccante e intensa.

La Calata della Croce non è soltanto un evento religioso, ma anche un momento di forte identità collettiva per il borgo, capace di unire le generazioni nel nome della tradizione e della fede. Ogni anno, questa celebrazione rinnova il legame profondo tra la comunità di Triora e la propria storia, attirando anche tanti visitatori che giungono per vivere una serata carica di significato.

Un successo confermato anche quest’anno, a testimonianza di quanto il sacro e la cultura locale possano fondersi in un’unica, potente espressione di memoria e devozione.