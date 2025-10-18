Motori, castagne e cultura: uno speciale weekend d’autunno tra adrenalina, tradizioni e bellezza

Quando l’autunno si fa pieno, il Ponente ligure risponde con un fine settimana che è un vero e proprio caleidoscopio di emozioni. Tra il rombo dei motori che attraversano le alture sanremesi e il profumo delle caldarroste che invade le piazze dei borghi, sabato 18 e domenica 19 ottobre si preannunciano due giornate intense, ricche di appuntamenti per tutti i gusti. Il territorio si anima con manifestazioni che celebrano la tradizione, la cultura, la musica e lo sport, offrendo occasioni di incontro e scoperta in ogni angolo della provincia.

Il Rally di Sanremo: cuore pulsante del weekend

A dare il via al fine settimana è il 72° Rally di Sanremo, appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori e adrenalina. Sabato 18 ottobre, la prima tappa parte alle 14.31 da Porto Sole, con un tracciato di 197,28 km che include tre prove speciali per un totale di 39,38 km cronometrati. Gli spettatori potranno assistere alla partenza direttamente dal porto turistico, dove si respira l’atmosfera tecnica e adrenalinica del paddock. L’arrivo è previsto alle 21.52 in Piazza Colombo, nel cuore di Sanremo, dove i fan potranno accogliere gli equipaggi e vivere il clima da parata. Domenica 19 ottobre, la seconda tappa prende il via alle 8.00 sempre da Piazza Colombo e si conclude alle 16.00 con la cerimonia di premiazione a Pian di Nave, accanto al Forte di Santa Tecla. È qui che si celebra il gran finale, tra emozioni, fotografie e applausi. Per chi desidera seguire la gara in tempo reale, il sito ufficiale rallyesanremo.it offre aggiornamenti, mappe, orari e classifiche.

Castagne e borghi in festa: l’autunno si accende nell’entroterra

Mentre i motori ruggiscono sulla costa, l’entroterra si prepara a celebrare il frutto simbolo della stagione: la castagna. Domenica 19 ottobre, la provincia di Imperia si trasforma in un mosaico di sagre, camminate, pedalate e tavolate all’aperto, dove il profumo delle caldarroste si mescola al vino caldo e alle risate dei bambini.

A Pantasina, frazione di Vasia, la Sagra della Castagna è un piccolo festival di comunità che unisce sport, gastronomia e animazione. Si parte alle 9.30 con la ‘Panta Bike’, pedalata amatoriale tra i colori del foliage, e con la ‘Camminata d’Autunno’, pensata per chi preferisce il passo lento. Dalle 11.00, il borgo si anima con laboratori creativi, gonfiabili e trucca-bimbi gratuiti. Alle 12.30 aprono gli stand gastronomici con specialità stagionali, mentre la musica dal vivo accompagna il pomeriggio tra castagne, vino e convivialità. A Vallebona, la 37ª Festa d’Autunno è un appuntamento ormai storico. Dalle 9.00 alle 17.00, il Centro ricreativo-sportivo ‘Fabio Taggiasco’ ospita una giornata scandita da tradizione e partecipazione. Dopo la Santa Messa, prende il via la 36ª Marcia Panoramica di 10 km, non competitiva ma ricca di emozioni, con punto ristoro lungo il percorso. A mezzogiorno, il pranzo con piatti tipici e buon vino accoglie i partecipanti, mentre il pomeriggio si apre ai giochi, alla stima della toma, alla pesca di beneficenza e alla grande tombolata finale. A Carpasio, la castagna si celebra camminando. Alle 10.30 parte la ‘Passeggiata & Castagnata’, un’escursione di circa tre ore tra Carpasio e Colla Ciana, immersi nel paesaggio autunnale. Al ritorno, buffet e castagne per tutti, in un’atmosfera semplice e autentica. A Pieve di Teco, la terza edizione di ‘Castagne & Motori’ è un evento che unisce il gusto alla passione per le auto d’epoca. Dalle 10.00, il centro storico ospita mercatini tematici, stand gastronomici, esposizioni di moto, fuoristrada e Harley Davidson, intrattenimenti per bambini, vin brulè e pan fritto. Un’occasione per vivere il borgo in festa, tra sapori e motori.

Musica, teatro e poesia: il Ponente si fa palcoscenico

Il weekend offre anche una ricca proposta culturale, tra concerti, spettacoli teatrali e incontri letterari. A Sanremo, sabato alle 18.00, il Teatro dell’Opera del Casinò ospita il concerto ‘Stile Francese di metà Ottocento’ con l’Orchestra Sinfonica diretta da Claude Villaret e il pianista canadese Jimmy Brière. In programma, musiche di César Franck e Charles Gounod, per un viaggio musicale raffinato e coinvolgente. Alle 17.15, il professor Paolo Bianchi conduce ‘Invito all’ascolto’, incontro introduttivo per il pubblico. Sempre a Sanremo, sabato alle 21.00, Palazzo Roverizio accoglie il concerto lirico della rassegna ‘Giovani note in Antiche sale’, con Rosaria Miglionico (mezzosoprano), Angela Cirillo (soprano) e Leonardo Ferretti al pianoforte. Domenica alle 17.30, il coro Skenè porta in scena ‘Lo spartito in giallo’, spettacolo musicale diretto da Alessandra Fineo, sempre al Teatro dell’Opera. A Ventimiglia, sabato sera alle 20.00, il Teatro Comunale ospita ‘Musica sull’acqua’, concerto dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, evento gratuito nell’ambito del gemellaggio con Limone Piemonte. Domenica, dalle 10.00 alle 17.30, la prima edizione di ‘Motori in Riviera’ propone esposizioni e sfilate di auto tra Cala del Forte e Piazza della Libertà, con premiazioni e sfilata finale fino a Bordighera e ritorno. A Pieve di Teco, il Teatro Salvini propone sabato alle 21.00 ‘L’Inganno’, spettacolo teatrale di e con Alberto Giusta, una pièce intensa sul tema della menzogna e dell’identità. Domenica alle 15.00, va in scena ‘Mandolinology’, concerto-racconto di Freddy Colt e il suo quartetto, tra swing, bossa nova e valzer musette. A Imperia, sabato alle 11.00, Giacomo Raineri è protagonista dell’incontro ‘Radici e Futuro’ al Bar 11, mentre alle 18.00, presso l’associazione Arci Il campo delle fragole, si presenta il romanzo ‘Come le lucciole’ di Francesca Pongiluppi. Alle 21.00 il sipario del Teatro Cavour di Imperia si apre su uno degli appuntamenti più attesi della rassegna ‘Imperia per Imperia’: lo spettacolo del Parr-rock choir, dal titolo evocativo ‘Fede, speranza e… umanità. Quello che i cantautori non dicono’. Un concerto narrativo che è molto più di una semplice esibizione musicale: è un viaggio emotivo e corale dentro le pieghe dell’anima, tra parole non dette e vibrazioni condivise.

Arte, storia e incontri: il territorio si racconta

Il Ponente ligure, con i suoi borghi sospesi tra mare e collina, è anche terra di memoria, bellezza e riflessione. Questo fine settimana, tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, offre un ventaglio di appuntamenti che invitano a rallentare il passo, ad ascoltare storie antiche e contemporanee, a lasciarsi sorprendere da linguaggi diversi: l’archeologia, la pittura, la poesia, la spiritualità, la corsa, la parola scritta.

A Ventimiglia, sabato è una giornata interamente dedicata alla riscoperta delle radici romane della città. Il percorso comincia alle 10.15 all’Antiquarium di Albintimilium, in Corso Genova 134, con una visita guidata al nuovo allestimento museale e all’area archeologica, a cura della dottoressa Sara Chierici. Alle 11.15 si prosegue con un’occasione rara: l’accesso agli scavi in corso presso il sepolcreto tardo antico dell’area delle mura settentrionali, guidati dalla dottoressa Daniela Gandolfi. Dopo una pausa pranzo libera, il pomeriggio si chiude con la visita al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in Corso Verdi. È un viaggio nel tempo che attraversa secoli di storia, restituendo voce e forma a una Ventimiglia che fu crocevia di popoli, commerci e civiltà.

A Bordighera, sabato mattina alle 10.30 parte ‘141 anni dopo’, un itinerario emozionante sulle tracce di Claude Monet. Il ritrovo è a Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 5, da cui si snoda un percorso che unisce arte e paesaggio, alla scoperta dei luoghi che il pittore francese immortalò nei suoi celebri dipinti. È un’occasione per guardare la Riviera con occhi nuovi, o forse antichi, e per riflettere sul legame profondo tra luce, natura e ispirazione artistica. Nel pomeriggio, alle 18.00, il Museo Bicknell ospita un evento poetico e partecipativo: Gianmarco Parodi, scrittore e poeta, comporrà versi su misura per i passanti con la sua macchina da scrivere Underwood 310. Un gesto semplice e potente, che trasforma l’incontro in dono, la parola in presenza.

A San Lorenzo al Mare, sabato dalle 16.00 alle 19.00, si entra nel mondo affascinante della cultura celtica con ‘Il tramonto dell’Anno Celtico’, un ciclo di tre moduli che esplorano le radici spirituali e simboliche di un’antica civiltà. Si parlerà di feste, di alfabeti arborei, di cicli stagionali e di connessioni tra natura e rito. Un’occasione per chi ama la storia delle idee e la spiritualità non convenzionale. Poco distante, a Santo Stefano al Mare, alle 18.00, Francesco Schianchi propone una conferenza dal titolo evocativo: ‘L’origine della musica – L’origine della bellezza’. Un incontro che promette di intrecciare estetica, filosofia e antropologia, nella cornice raccolta della Sala Polivalente comunale.

A Cervo, il fine settimana è tutto dedicato all’arte. Si conclude infatti la XXXIII Edizione del ‘Pennello d’Oro’, storica rassegna di pittura estemporanea che da decenni anima i carruggi e le piazze del borgo. Sabato alle 17.30, il Castello dei Clavesana ospita ‘Art and Wine’, un laboratorio di pittura con degustazione, a cura dell’artista Eleonora Ciribeni, del Leo Club Diano Marina e dei sommelier FISAR. Un’esperienza multisensoriale che unisce creatività e gusto. Domenica, il borgo si trasforma in un grande atelier a cielo aperto: bambini e ragazzi, dai 3 ai 13 anni, saranno protagonisti del laboratorio ‘Raccontiamo il paese incantevole’, un invito a osservare, disegnare e narrare Cervo con occhi nuovi.

Infine, a Ospedaletti, domenica alle 19.00, la parola scritta torna protagonista con la presentazione del libro ‘Sotto il tetto dei piccioni’ di Tito Melchiorre. L’incontro, curato dall’associazione culturale Ars Longa, si svolge presso il Bar Gelateria Alexandra, in un’atmosfera informale e accogliente. Un’occasione per ascoltare una voce narrativa del territorio, per dialogare con l’autore e per chiudere il weekend con la lentezza e la profondità che solo i libri sanno offrire.

In ogni angolo della provincia, tra pietre antiche e parole nuove, il territorio si racconta. Sta a noi ascoltarlo.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

