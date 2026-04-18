Tragedia a Mortola Inferiore, l'associazione Terre di Grimaldi accusa: “Controlli assenti, morte annunciata”

Una tragedia che, secondo l’associazione Terre di Grimaldi, “era solo questione di tempo”. Dopo l’incidente mortale avvenuto a Mortola Inferiore, torna con forza la denuncia già sollevata lo scorso 16 febbraio sulla pericolosità della viabilità nella zona di confine di Ponte San Luigi. Nel comunicato diffuso in queste ore, l’associazione ricorda come da mesi venga segnalata “l’estrema gravità della situazione”, attribuita soprattutto alla quasi totale assenza di controlli da parte della polizia stradale e della polizia locale. Una mancanza che, secondo Terre di Grimaldi, si traduce in “nessuna pattuglia, nessun autovelox, nessun ritiro della patente” anche davanti a comportamenti di guida definiti estremamente pericolosi.

A rendere il quadro ancora più allarmante sono gli episodi quotidiani: pochi giorni fa, riferiscono, un motociclista è stato visto impennare lungo Corso Mentone, “neanche avesse vinto il motomondiale”. Un’immagine che, per l’associazione, rappresenta bene il livello di indisciplina diffuso. Sulla dinamica dell’incidente mortale non ci sono ancora certezze, ma secondo Terre di Grimaldi le condizioni della strada parlano chiaro: carreggiate strette, auto parcheggiate anche in curva, sorpassi azzardati e velocità elevate, soprattutto da parte degli scooter. “Era solo questione di tempo prima che succedesse una tragedia”, ribadiscono.

Nel comunicato non manca una critica diretta alle forze dell’ordine, ritenute corresponsabili: “Questo incidente mortale è soprattutto responsabilità della loro assenza”. Un’accusa pesante, motivata – secondo l’associazione – dalle numerose segnalazioni rimaste senza riscontro. Da qui la richiesta di interventi immediati: presidi permanenti nelle ore di punta su Corso Mentone e Corso Montecarlo, con pattuglie fisse e autovelox, oltre a controlli anche su Corso Europa quando riaprirà. Strade dove, si legge, “sembra di stare a Indianapolis”. Infine, l’appello, amaro: “Speriamo che di morti ne basti uno”. Un monito che suona come un’ultima chiamata alle istituzioni, affinché la sicurezza stradale diventi finalmente una priorità concreta.