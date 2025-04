'La tua Vallecrosia', il candidato sindaco Fabio Perri: "Sono aperto e disponibile per un confronto diretto con il mio avversario" (Foto e video)

"La nostra squadra è ha disposizione della città per confrontarsi in maniera diretta con l'altro candidato sindaco affinché si possano mettere sul tavolo tutte le progettualità e i programmi di quello che vorremo andare a fare. Sono aperto al confronto, mi metto a disposizione per un confronto e invito il mio concorrente e recepire questo messaggio" - dice il candidato sindaco a Vallecrosia e attuale consigliere comunale di minoranza Fabio Perri in vista delle prossime elezioni comunali.

Perri ha già presentato i candidati della sua lista 'La tua Vallecrosia' con la quale ha predisposto un programma elettorale articolato e dettagliato per rendere la città più bella, vivace e verde. "Il nostro è un programma molto articolato ma nello specifico è anche molto concreto caratterizzato da iniziative e interventi che vogliono dare la testimonianza del fatto che si fa particolare attenzione alle piccole cose" - fa sapere Perri - "Da troppi anni si pensa solo ai grandi progetti ma manca l'attenzione verso le piccole cose. Abbiamo, perciò, dato delle indicazioni ben precise: vogliamo sviluppare il piccolo commercio e il turismo, su cui puntiamo molto. Bisogna sviluppare l'attività ricettivo-turistica. Abbiamo tante iniziative, sia manifestazioni culturali sia quelle che abbracciano il mondo del divertimento dei giovani, da mettere in campo. I giovani vanno coinvolti, c'è bisogno che rimangano a Vallecrosia e abbiano il piacere di frequentare la città. Abbiamo bisogno di sicurezza, pulizia, ordine e decoro urbano. Un altro argomento che abbiamo portato avanti da diverso tempo è l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per gli animali abbiamo già fatto un piano che indica in maniera ben chiara quali saranno le nostre azioni. Vogliamo mettere le persone che hanno animali nelle condizioni di avere tutti i servizi necessari per loro. Abbiamo identificato due aree che attrezzeremo per loro. I soldi ci sono e bisogna avere il coraggio di prendere alcune decisioni: scegliere gli interventi e mettersi a disposizione della comunità confrontandosi con i cittadini e capendo quali sono le loro esigenze e le loro primarie necessità".

"Colgo l'occasione per fare ai cittadini i miei più sinceri auguri di buona Pasqua nel segno della speranza, della pace e della riflessione" - conclude Perri - "Sento un grande calore e attenzione in città per i temi e le proposte concrete. I nostri candidati, che rappresentano quasi tutto il tessuto sociale e cittadino, sono tutti preparati, ognuno ha specificità e ha a cuore alcuni temi. Siamo una squadra affiatata che ha come obiettivo ridare a Vallecrosia una sua identità. Tutto quello che abbiamo scritto nel programma elettorale sono interventi e azioni che faremo con concretezza. Invito, quindi, tutti i cittadini a una riflessione approfondita in vista dell'importante appuntamento del 25 e 26 maggio, un momento e un'occasione che la città non può perdere per portare a Vallecrosia un serio e concreto cambiamento affinché diventi bella, vivace e verde".