‘La Tua Vallecrosia’, Paolo Cuneo: "Nuovo piano parcheggi che tiene conto di esigenze delle famiglie" (Foto)

"Il problema dei parcheggi nella nostra città, in particolare in zone come via Don Bosco, è ormai una questione urgente" – esordisce così il candidato nella lista ‘La Tua Vallecrosia’ - Perri Sindaco' Paolo Cuneo.

"Molti di voi mi hanno espresso la necessità di affrontare questo tema e come candidato consigliere comunale alle prossime elezioni amministrative del 25-26 maggio mi impegnerò, con l’intero gruppo e il sindaco, a trovare soluzioni concrete e durature" - afferma Cuneo - "Ci impegneremo a creare un piano parcheggi che tenga conto delle diverse esigenze delle nostre famiglie. Per questo, vogliamo innanzitutto rimodulare il costo dell’abbonamento nonché introdurre riduzioni per famiglie con più veicoli, per chi ha persone disabili a carico, per gli over 65, per i lavoratori, per le aziende e per le famiglie numerose. L’idea è quella di creare un sistema che tenga conto delle diverse realtà, in modo che tutti possano godere di vantaggi, senza dover affrontare costi eccessivi".

"Vogliamo mantenere al minimo i parcheggi a pagamento – continua Cuneo – soprattutto per i residenti, per non gravare ulteriormente sulle famiglie e garantire che l’accesso alla città sia libero e agevole. Un esempio concreto di ciò che vogliamo cambiare è il parcheggio situato dietro la farmacia Goso. Attualmente, il piano economico approvato dall’amministrazione in carica prevede il pagamento anche nelle ore notturne. Riteniamo che questa scelta sia penalizzante per i residenti e per chi lavora in orari serali o notturni. Come gruppo 'La Tua Vallecrosia', siamo contrari a questa misura e ci impegneremo affinché la sosta notturna rimanga gratuita, come è sempre stata. Lo stesso principio vale anche per i parcheggi del solettone sud e solettone nord, dove è stato previsto il pagamento nelle ore notturne: anche lì non siamo d’accordo nel vessare ulteriormente i vallecrosini. La città deve essere al servizio dei suoi cittadini, non una fonte di disagio e costi aggiuntivi".

"Tra i diversi obiettivi vi è quello di sviluppare una rete di parcheggi nuovi, integrati in giardini e spazi verdi, che siano facilmente accessibili, sostenibili e a misura di cittadino. Questi parcheggi non dovranno solo rispondere alle necessità immediate ma anche rispettare l’ambiente, contribuendo a rendere la città più vivibile e accogliente per tutti" - sottolinea - "Inoltre, ritengo fondamentale riqualificare i parcheggi già esistenti, come ad esempio il parcheggio dietro Via Giovanni XXIII e tanti altri. Molti spazi possono essere resi più funzionali, sicuri e ordinati, con interventi mirati che li rendano più fruibili per i residenti e i visitatori".