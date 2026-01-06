Verso le elezioni amministrative: Bordighera Viva presenta i primi candidati, al centro ascolto e partecipazione

Con un messaggio improntato a entusiasmo e impegno civico, la lista Bordighera Viva annuncia l’avvio della presentazione dei propri candidati. A partire da domani, verranno svelati i primi nomi di una squadra composta da persone con esperienze e competenze diverse, accomunate dalla volontà di mettersi al servizio della città con serietà, responsabilità e dedizione. Al centro della proposta politica di Bordighera Viva c’è un principio definito fondamentale: l’ascolto. Secondo la lista, negli ultimi anni si sarebbe progressivamente indebolito il dialogo tra amministrazione e cittadini, riducendo gli spazi di confronto e lasciando spesso la comunità ai margini dei processi decisionali.

Per invertire questa tendenza, Bordighera Viva propone un cambio di metodo concreto: l’organizzazione di incontri bimestrali aperti ai cittadini, pensati come momenti stabili di confronto e partecipazione. L’obiettivo è duplice: da un lato ascoltare i bisogni reali della popolazione, dall’altro spiegare le scelte amministrative e costruire insieme soluzioni pratiche ai problemi della città. «Una città non si governa chiudendosi nei palazzi – è il messaggio che accompagna l’iniziativa – ma stando tra le persone, nei quartieri, nelle strade e nella quotidianità di chi Bordighera la vive ogni giorno».

La lista si presenta così come un progetto politico fondato su trasparenza, partecipazione e responsabilità, con l’ambizione di costruire una Bordighera condivisa, in cui cittadini e amministratori tornino a dialogare in modo costante e diretto.