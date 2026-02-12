Elezioni amministrative 2026: Marco Farotto, Matteo Biancheri e Bruno Sabatino tra i candidati di Bordighera Viva

Marco Farotto, Matteo Biancheri e Bruno Sabatino hanno deciso di candidarsi nella lista civica Bordighera Viva in vista delle prossime elezioni amministrative nella città delle palme.

Dopo la presentazione di Daniele Guerrini, Stefano Sapino, Chiara Mazzocchi, Axel Vignotto, Tiziana Condoluci e Caterina Dimasi continua a prendere forma la squadra a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna. Persone con profili di esperienza, competenza e di forte radicamento nel territorio che hanno scelto di candidarsi al consiglio comunale.

Marco Farotto, dopo aver contribuito alla presentazione della lista all’inizio dell’anno, scioglie ufficialmente le riserve e annuncia la propria candidatura al consiglio comunale di Bordighera. Artista, scultore e operatore culturale di lungo corso, Farotto ha dedicato decenni alla valorizzazione del patrimonio artistico e identitario della città collaborando con istituzioni, musei e associazioni. In passato ha già ricoperto più volte il ruolo di consigliere comunale con varie deleghe fra cui cultura e sport. La sua scelta rafforza il progetto di Bordighera Viva con un profilo di riconosciuta competenza, esperienza amministrativa e profondo legame con il territorio.

Il 28enne Matteo Biancheri, espressione di una famiglia storica bordigotta, è titolare del noto negozio Visionottica Girotto. Lavora nell’attività di famiglia ed è prossimo al completamento degli studi in Optometria presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. In lista ha deciso di portare competenze professionali, attenzione al commercio di prossimità e uno sguardo giovane orientato al futuro della città.

A schierarsi è anche Bruno Sabatino, 64enne di Bordighera. Dopo una lunga carriera nell’Arma dei carabinieri come sovrintendente, ha operato per anni sul territorio della provincia di Imperia occupandosi di prevenzione e contrasto all’illegalità, distinguendosi per uno stile improntato all’ascolto e al rapporto diretto con le persone. Oggi sceglie di mettersi al servizio della città come padre di famiglia e cittadino con l’obiettivo di contribuire a una Bordighera più sicura, attenta ai giovani e fondata sulla partecipazione e sul senso di comunità.