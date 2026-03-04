Gian Luigi Minori eletto Segretario del presidio Fit Cisl Imperia: priorità a Riviera Trasporti e Amaie

Presso la sede Cisl di Sanremo, alla presenza del Segretario Generale Fit Cisl Liguria Mauro Scognamillo e della responsabile Cisl Imperia Antonietta Pistocco, si è riunito il direttivo territoriale per l’elezione del Segretario del presidio di Imperia. È stato eletto all’unanimità Gian Luigi Minori, storico delegato della Fit e dipendente di Autostrade dei Fiori, da sempre impegnato sindacalmente a favore dei colleghi.

"Sono felice e orgoglioso per questo nuovo incarico: c’è tanto da lavorare in un comparto strategico che riunisce molti settori fondamentali, dal trasporto pubblico alle autostrade, all’igiene urbana, senza scordare la logistica", ha dichiarato Minori. Tra le priorità, Minori indica Riviera Trasporti, che "da anni continua a navigare a vista con costanti incertezze per tutti i lavoratori senza una pianificazione a media e lunga scadenza: questo non può andare. Serve un dialogo più costante con le organizzazioni sindacali". Il nuovo segretario assicura anche attenzione ai lavoratori di Amaie e del settore autostrade, sottolineando come "all’interno dell’azienda ci sono professionalità che devono essere valorizzate e non è giusto che si viva in questo stato d’incertezza".

"A nome della segreteria regionale, i nostri migliori auguri di un proficuo e determinante lavoro all’amico Gian Luigi e a tutto il direttivo che lo ha sostenuto: ci sono sfide importanti nel territorio imperiese che la Fit Cisl vuole vincere al fianco di tutti le lavoratrici e i lavoratori", ha concluso Scognamillo.