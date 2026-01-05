Sanremo: campana di Villa Giovanna D’Arco, il ‘Popolo della Famiglia’ ringrazia il Vescovo Suetta

“Siamo davvero profondamente riconoscenti a Sua eccellenza, monsignor Suetta, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, per aver messo in atto un gesto preparato dal 2022 e realizzato in concomitanza della chiusura del Giubileo e nell’anniversario della strage degli Innocenti”.

Sono le parole di Franco Melchiorre ed Angelo Galleri, referenti del ‘Popolo della Famiglia’ di Imperia, in relazione alle tante polemiche suscitate dalla campana per i ‘bimbi mai nati’ di Villa Giovanna d’Arco, sede della Diocesi a Sanremo. “Il suono della campana – proseguono - ricorderà ogni sera gli innocenti decimati dall’ideologia mortifera. Essa sbandiera il diritto all’autodeterminazione della donna che, con l’aborto, determina invece la morte del suo bambino e di se stessa, in quanto madre. Anche sul non lontano principato di Monaco soffia da novembre 2025 un vento nuovo. Ricordiamo come Alberto di Monaco si sia rifiutato di promulgare la legge approvata a maggio dal Consiglio Nazionale, scegliendo di preservare la legislazione più restrittiva. Il principe non ha esitato a citare il ruolo della fede cattolica e il desiderio di un approccio più umano per le donne, volto ad aiutarle per favorire la loro maternità”.

“Mentre la campana del Vescovo toccherà il cuore di tanti – termina il ‘Popolo della Famiglia’ - chi ci amministra e governa metta in atto una campagna per la maternità. Che il 2026 sia il primo anno in cui si riscontrerà un incremento delle nascite non solo nella diocesi di monsignor Suetta ma in tutta Italia”.