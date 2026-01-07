Giunta regionale, Bucci fissa i tempi per la nomina dei nuovi assessori: “L'annuncio tra il 18 e il 19 gennaio”

La partita delle nomine in giunta regionale entra nella fase finale. A fare chiarezza sui tempi è stato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto a margine della presentazione della Casa di comunità Fiumara. La novità, più che sui nomi già ampiamente circolati, riguarda infatti il calendario.

“Abbiamo fatto parecchi incontri, le cose stanno andando avanti, ci aspettiamo le nomine, sapete che devo aspettare venti giorni per la pubblicazione e quindi verso il 18 o 19 gennaio dovranno scadere i giorni e penso saremo pronti per dare tutte le informazioni”, ha spiegato Bucci, mettendo così una data indicativa sulla conclusione dell’iter.

Sul tavolo restano le conferme politiche già emerse nelle ultime settimane. Dovrebbe essere confermato il leghista Alessio Piana allo Sviluppo economico, mentre al Bilancio è attesa la nomina della tecnica Claudia Morich, direttrice generale del Bilancio negli uffici regionali di via Fieschi e considerata vicina all’area forzista. In quota Vince Liguria–Noi Moderati, Alessandro Bozzano sarebbe invece pronto a prendersi la delega alla Cultura e alle Politiche culturali

Il 2025 si è quindi chiuso con una giunta composta da 7 assessori e non da 9, come inizialmente auspicato dal centrodestra. Un assetto destinato però a cambiare a breve, con le nomine attese nella seconda metà di gennaio che dovrebbero completare il quadro dell’esecutivo regionale.