Sanremo: il 'Polo Civico' incontra il sindaco, proposti quattro nuovi parcheggi e puntato l'indice su asfalti e Annonario

Un’ora di colloquio, questa mattina in comune a Sanremo, tra il ‘Polo Civico’ (che a giugno 2024 ha candidato a sindaco Roberto Danieli) ed il primo cittadino matuziano, Alessandro Mager. Un incontro richiesto dal movimento politico sanremese, che ha visto la partecipazione dello stesso Danieli insieme a Davide Biancheri, Antonio La Rocca e Bruno Marano. Il tavolo odierno è stato chiesto da ‘Polo Civico’ che, nei giorni scorsi aveva lanciato la richiesta di dimissioni del sindaco Mager. “Vediamo un comune ‘fermo’ – ha detto Danieli – e, per questo vorremmo che l’amministrazione si muova dal torpore a cui stiamo assistendo da un anno e mezzo”.

“Dopo 18 mesi di parole, taglio di nastri ed altro – rimbrotta Danieli al termine della riunione con Mager - gli asfalti si fanno con i ‘tacconi’, di progetti non se ne parla e la città ha bisogno di un cambiamento radicale e urgente. Non possiamo continuare a spendere milioni di euro (tre in 18 mesi) per eventi che portano solo persone la sera di Capodanno guardano droni e fuochi con la pizza in mano. Bisogna decidere cosa vogliamo fare di una città senza parcheggi, con asfalti rattoppati e senza un’idea di futuro. Stiamo perdendo ancora anni dopo i 10 fallimentari di Biancheri ed i 5 uguali di Zoccarato”.

L’incontro tra ‘Polo Civico’ e sindaco ha trovato un punto di incontro sul tema dei parcheggi. “Secondo noi – dicono i componenti del movimento - mancano 1.000 posti auto nel centro di Sanremo e, proprio questa mattina, abbiamo fatto le nostre proposte per intervenire senza leasing costruendo o altri sistemi, ma chiedendo l’intervento economico diretto del comune per costruire gli stalli in quattro zone ben definite”. Le proposte riguardano l’utilizzo della spiaggia dell’Arenella o parte di essa per costruire 250 posti ma, soprattutto, per aggiungerne 450 nella zona ad Ovest del Mercato Annonario con un soppalcamento dietro l’attuale struttura: “Esisteva già un progetto del genere e potrebbe essere un parcheggio a totale disposizione di chi fa spesa nel mercato e utile per tutti”.

La terza idea riguarda Pian di Nave: “E’ in scadenza la concessione del giostraio e lasciando inalterata solo la parte archeologica, si potrebbero ricavare circa 100 posti). La quarta idea riguarda, infine, la presa in gestione da parte del comune del parcheggio della stazione ferroviaria di corso Cavallotti: “Serve una ristrutturazione ma anche un servizio di guardianaggio – terminano – perché siamo a conoscenza di gravi danni apportati alle auto che vengono parcheggiate”.

Il ‘Polo Civico’ ha anche puntato l’indice sulle ‘Ecoisole’ automatizzate per i rifiuti. “Hanno tolto molti parcheggi in diverse zone della città – affermano – e servirebbe una riorganizzazione per evitare di perdere altri stalli”. E’ stato poi tirato in ballo anche il parcheggio selvaggio delle moto in piazza Colombo: “Siamo d’accordo con la scelta di non prevedere stalli per le due ruote nella parte a Nord ma, visto che non si riesce a fermare il fenomeno, rimettiamo le strisce e lasciamo parcheggiare regolarmente”. Chiesta anche la riapertura di piazza Nota con il ritorno dei parcheggi, almeno per le moto. Per quanto riguarda il Mercato Annonario i componenti del Polo Civico hanno chiesto di alzare gli affitti ai gestori dei banchi: “Il Comune paga circa 100mila euro l’anno di spese ed i gestori si trovano un luogo dove fare commercio spendendo poco o niente. Il Sindaco ci ha detto che, però, non può intervenire per una negligenza pregressa. Ora attendiamo il nuovo regolamento”.

Capitolo a parte quello degli asfalti: “Le strade sono pericolose – dicono - e ce ne sono alcune in condizioni veramente drammatiche. Il sindaco ha garantito che i soldi sono in cassa e c’è la volontà di intervenire anche se, per via Padre Semeria ci sono molte opposizioni da parte delle associazioni. Rimane il fatto che sulle strade sono stati fatti solo rattoppi ma chiediamo anche interventi importanti come la segnaletica orizzontale che, in alcuni casi, non vengono fatti da mesi”. Non è mancato un passaggio sul PalaCongressi: “E’ necessario per poter destagionalizzare il turismo in città”. Infine il Casinò: “Abbiamo espressamente chiesto che venga assunta una figura esperta che possa dare una importante mano alla gestione amministrativa e politica della casa da gioco. E’ evidentemente una figura che manca all’interno di quella che è la più importante azienda della città.”

“Noi abbiamo chiesto l’incontro – ha commentato alla fine Roberto Danieli - e sicuramente ci aggiorneremo con il sindaco per parlare della parte prettamente politica. Abbiamo anche chiesto di esautorare alcuni assessori poco attivi sul territorio ma serve anche chiarire la posizione di Forza Italia, rappresentata sia in maggioranza che in opposizione in consiglio comunale. Non è accettabile, o si sta di qua o di là. Sappiamo che tre consiglieri sarebbero pronti a entrare in maggioranza (Rodà, Damiano e Badino) ma noi abbiamo chiesto al sindaco che, se decidesse per un rimpasto, questo venga fatto solo con i partiti tradizionali e non con i consiglieri civici. Su questo il sindaco si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sempre sul piano politico ho chiesto al sindaco Mager di prendere le distanze da Claudio Scajola e da Alberto Biancheri”.