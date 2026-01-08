Regione Liguria e ANFor rafforzano la collaborazione: consegnato il calendario 2026 al vicepresidente Piana

Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana ha ricevuto questa mattina, presso gli uffici regionali, una delegazione dell’Associazione Nazionale Forestali (ANFor) in occasione della consegna ufficiale del calendario ANFor 2026. All’incontro erano presenti Ezio Zancanella, presidente di ANFor Sezione Liguria, e Italo Franceschini, vicepresidente ANFor per le regioni del Nord. È stata l’occasione per ribadire il forte e consolidato rapporto di collaborazione tra Regione Liguria e l’Associazione Nazionale Forestali, sancito da un protocollo di intesa biennale.



“Regione Liguria è stata la prima Regione in Italia a sottoscrivere un accordo di collaborazione tecnico-culturale con l’Associazione Nazionale Forestali - dice il vicepresidente. Le attività previste comprendono, tra le altre, l’accertamento dei boschi da seme, dei vivai forestali, dei boschi vetusti e delle piante monumentali, oltre a iniziative di prevenzione, divulgazione e formazione ambientale rivolte anche al mondo della scuola”. In questo contesto, il prossimo 26 gennaio verrà presentato presso Regione Liguria il Rapporto sulle Foreste del RaFFLiguria, a conferma dell’impegno congiunto per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio forestale regionale.



Durante l’incontro di oggi, i rappresentanti di ANFor hanno espresso il proprio ringraziamento al vicepresidente Piana per la costante attenzione e disponibilità dimostrata nei confronti dell’associazione e delle sue attività.



