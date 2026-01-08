Fondi FUNT alla Liguria: oltre 150 mila euro per la sicurezza e il rilancio dei sentieri del Parco delle Alpi Liguri

Oltre un milione di euro del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) è stato assegnato alla Liguria per l’annualità 2024, con risorse destinate a migliorare la fruizione turistica dei parchi regionali. Tra gli interventi più rilevanti spiccano quelli a favore del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, che riceverà complessivamente 150.500 euro per il ripristino e la messa in sicurezza di due importanti itinerari escursionistici dell’entroterra imperiese, duramente colpiti da eventi alluvionali e dissesti idrogeologici negli ultimi anni.

Nel dettaglio, 20.500 euro saranno destinati alla messa in sicurezza del Sentiero delle Cascate dell’Arroscia, nel Comune di Mendatica, uno dei percorsi più suggestivi dell’area, che collega la chiesa affrescata di Santa Margherita alle malghe di Case Pian del Lago e al villaggio abbandonato di Poilarocca, fino a intersecare i tracciati verso il Monte Fronté. Il sentiero era stato gravemente danneggiato dalla Tempesta Alex e da successive ondate di maltempo.

Ulteriori 130 mila euro serviranno invece a completare il ripristino del celebre Sentiero degli Alpini, nel Comune di Pigna. Si tratta di uno degli itinerari più spettacolari e delicati dell’intero Parco, scavato nella roccia tra il 1936 e il 1938 e sospeso tra il Monte Pietravecchia e il Monte Toraggio, le cosiddette “piccole Dolomiti liguri”. I fondi FUNT consentiranno di proseguire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e di tutela ambientale, anche in un’ottica di fruizione assistita, dopo i lavori già avviati dal Parco con risorse regionali.

"Accogliamo con gioia la notizia di questo importante finanziamento – dichiara il presidente del Parco delle Alpi Liguri, Alessandro Alessandri – reso possibile anche grazie all’attenzione dimostrata dalla Regione Liguria verso il nostro entroterra e il territorio montano. A breve incontreremo gli attori locali per definire nel dettaglio gli interventi ed essere operativi quanto prima".

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha sottolineato come i fondi FUNT rappresentino un riconoscimento al lavoro svolto in sinergia tra Regione ed enti Parco, con l’obiettivo di rendere sempre più attrattiva e sicura l’offerta outdoor ligure, praticabile durante tutto l’anno. L’investimento complessivo dei nove progetti presentati dalla Liguria supera i due milioni di euro, con un contributo FUNT pari a 1,059 milioni, destinati anche ai parchi delle Cinque Terre, dell’Antola, di Portofino e dell’Aveto. Tuttavia, per le Alpi Liguri, questi interventi rappresentano un passaggio strategico per il rilancio del turismo escursionistico e per la valorizzazione sostenibile di uno dei territori montani più affascinanti e fragili della regione.