Ventimiglia nomina il Garante per gli anziani, Ventrella: "Una figura che Forza Italia ha fortemente voluto e promosso"

"Alla presenza del Sindaco, è stato firmato il decreto di nomina del Garante per gli anziani, una figura che Forza Italia ha fortemente voluto e promosso, coerentemente con una linea politica che portiamo avanti in tutti i livelli istituzionali in cui siamo rappresentati" - dichiara il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale di Ventimiglia Franco Ventrella commentando la nomina del garante per gli anziani.

"La scelta è ricaduta sull’avvocato Alessia Spagnolo, professionista che opera a Ventimiglia, giovane, competente e profondamente legata al nostro territorio. Siamo convinti che saprà svolgere questo incarico con serietà, entusiasmo e grande attenzione ai bisogni della popolazione anziana" - sottolinea Ventrella - "Dopo Genova, Ventimiglia è la seconda città in Liguria ad adottare questa figura, a dimostrazione della sensibilità della nostra amministrazione e del lavoro politico che Forza Italia continua a portare avanti con concretezza".

"Il Garante per gli Anziani resterà in carica per cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo, e avrà il compito di fare da ponte tra i cittadini anziani e le istituzioni: dal Comune alle forze dell’ordine, dai servizi sanitari all’Asl, dal tribunale all’università della terza età, favorendo tutela, ascolto e orientamento" - dice Ventrella - "Accanto a questi ambiti di rilievo, il Garante potrà intervenire anche nelle piccole controversie quotidiane che spesso creano difficoltà agli anziani, come i rapporti con acque pubbliche o con l’ufficio Tributi del comune di Ventimiglia. Questo significa che la sua azione potrà estendersi su un arco di problematiche molto ampio, andando incontro alle esigenze concrete dei cittadini".

"Un altro aspetto fondamentale è che il Garante potrà anche prendere iniziative in autonomia, portando all’attenzione dell’amministrazione eventuali criticità o lacune segnalate dagli utenti, consentendoci così di intervenire tempestivamente e migliorare i servizi" - afferma Ventrella - "È, inoltre, prevista un’attività di raccordo a livello regionale e nazionale. Auspichiamo a breve anche la nomina del Garante regionale e considerato che temi come la sanità e l’Asl hanno una dimensione sempre più regionale, diventa strategico poter contare su contatti diretti con Genova e con la Regione, nell’interesse di una fascia di popolazione particolarmente delicata".