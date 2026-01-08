Ventimiglia, nominata la figura del Garante dei diritti degli anziani

Nominata la figura del Garante per gli Anziani a Ventimiglia. Si tratta di Alessia Spagnuolo.

"E' stata nominata la figura del Garante per gli Anziani, ruolo di fondamentale importanza per la tutela dei diritti e il benessere della popolazione anziana" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro.

"L’incarico è stato affidato all’avvocato Alessia Spagnuolo, professionista di Ventimiglia, alla quale vanno i migliori auguri di buon lavoro e che che saprà svolgere questo ruolo con competenza, attenzione e spirito di servizio a favore dell’intera comunità" - dice il primo cittadino.