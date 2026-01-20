Tutela e ascolto, Ventimiglia presenta il Garante dei diritti degli anziani: l’avvocato Alessia Spagnuolo (Foto e video)

Ventimiglia presenta il Garante dei diritti degli anziani: l’avvocato Alessia Spagnuolo. Questa mattina si è, infatti, svolto un incontro pubblico in sala consiliare del Comune dedicato alla presentazione della figura e delle funzioni del nuovo Garante dei diritti degli anziani. Per l'occasione erano presenti l'assessore Milena Raco, il consigliere comunale Franco Ventrella e Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia.

Un momento di informazione e confronto per conoscere uno strumento importante per la tutela e l'ascolto delle persone anziane. "E' una figura fortemente voluta dal consigliere Ventrella che ha predisposto tutte le pratiche necessarie per l'attuazione e l'istituzione del bando" - dice l'assessore Milena Raco - "Da oggi, abbiamo, quindi, l’avvocato Alessia Spagnuolo che è stata nominata con decreto del sindaco e che andrà poi a sopperire a tutte quelle che saranno le richieste degli utenti in merito ai diritti degli anziani. E' fondamentale, per me, che questa figura sia proprio all'interno dei servizi sociali perché andrà a collaborare con i servizi sociali. Abbiamo fatto un primo giro, l'avvocato ha, infatti, potuto conoscere le dottoresse che vi lavorano all'interno. E' necessaria la sinergia e l'informazione tra loro perché allo sportello del cittadino, aperto a disposizione dell'utenza tutti i lunedì e i venerdì dalle 9 alle 13, subentrano quelle situazioni che i servizi sociali non possono poi portare avanti perché vanno ad abbracciare altri ambiti. E' stato per me fondamentale la loro conoscenza per creare una rete di lavoro che darà poi serenità all'utente nell'avere un'assistenza ampliata su tutti gli ambiti che vanno ad abbracciare il servizio sociale. E' una location comoda ed è un servizio che per noi oggi va a dire: Ventimiglia è molto attenta a questa fascia d'età, dai 65 anni in su. Questa figura permetterà di spaziare: ci saranno magari situazioni di pre pensionamenti, problematiche di salute o a livello assistenziale alle quali l'avvocato potrà andare a rispondere. Il servizio sociale prende una forma più ampia e, perciò, desidero ringraziare chi ha lavorato fortemente per volere questa figura all'interno del palazzo comunale. E' stato istituito un piccolo specchietto sulla pagina istituzionale del Comune che reca i riferimenti dell'avvocato. Oggi si parte in via sperimentale, cerchiamo di partire per poterci migliorare. Ventimiglia è vicina agli anziani".

Una figura voluta fortemente da Forza Italia, in particolare dal consigliere comunale Franco Ventrella. "Intendiamo far capire e comprendere dove iniziano e terminano le competenze di questa nuova figura" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "E' una figura fortemente voluta da Forza Italia, iniziativa che parte dalla base e che poi trova sbocco nelle varie istituzioni in cui Forza Italia è presente. In questa amministrazione c'è stata condivisione totale, anche da parte degli alleati e dalle minoranze, in sintesi, questa è una breve storica politica di come nasce e prende forma questa figura. Ciò che più ci interessa e ancor più interessa ai nostri cittadini è ciò che il garante potrà e dovrà fare. Il garante resta in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile non più di una volta. Il garante vigila in materia di tutela dei diritti delle persone anziane residenti nel comune di Ventimiglia. Sostiene e interviene per assicurare prestazioni adeguate nei confronti degli interessati e delle forze dell'ordine, Asl, Nas, vigili del fuoco, Rivieracqua, uffici comunali, contributi e servizi sociali. Il garante è una figura autonoma e propositiva che raccoglie istanze e le può, se ritenute interessanti, trasformare in proposte così da promuovere un protocollo d'intesa che vada a migliorare le condizioni dei nostri cittadini meno giovani. Il garante incontra, almeno due volte all'anno, i responsabili delle principali istituzioni cittadine. Il garante riferisce al sindaco, alla Giunta, al consiglio comunale e alle commissioni consiliari. Il garante è assistito da un apposito ufficio messo a disposizione dell'amministrazione comunale presso l'ex tribunale, al piano terra, in piazza XX Settembre ed esercita in maniera totalmente gratuita la sua funzione".

"L'incontro è volto ad elencare e far presente quali sono le funzioni che il garante dei diritti degli anziani, di cui io rivestirò il ruolo, andrà a fare" - fa sapere Alessia Spagnuolo, che ha illustrato alla cittadinanza le funzioni del ruolo e le sue competenze - "Sono un avvocato a Ventimiglia e mi occupo principalmente di diritto previdenziale, assistenziale e amministrativo. Sono materie che per il lavoro che faccio credo che possano tornarmi utili nello svolgimento del ruolo del garante dei diritti degli anziani. Accettare questo ruolo è stato sicuramente un segno di responsabilità umana e personale visto che gli anziani rappresentano la memoria, la forza silenziosa e l'esperienza di una comunità. Tutelare i loro diritti, dunque, significa tutelare il senso stesso del vivere insieme come comunità. I diritti degli anziani, che sono incaricata di far rispettare, sono il diritto alla vita, il diritto alla salute e il diritto alla dignità perché molto spesso succede che le persone anziane vengano, in qualche modo, private della loro possibilità di autodeterminarsi per ragioni dovute all'età. La necessità di avere bisogno di qualcuno capita che li renda meno autonomi, per cui, è giusto che gli anziani sappiano che loro hanno dei diritti e che questi diritti debbano essere rispettati e tutelati da tutti. Si tratta di un incarico completamente a titolo gratuito, io non riceverò alcun tipo di compenso e i cittadini che si rivolgono a me non dovranno pagare nulla. Il ruolo del garante è quello di essere una figura di ascolto e di collegamento. Mi farò portavoce delle istanze dei diritti degli anziani presso gli organi, gli enti di riferimento del territorio. Gli ambiti di intervento riguarderanno la tutela della vita delle persone anziane, il diritto a un'assistenza, una tutela nella vita attiva di relazione. Il mio intento sarà anche quello di promuovere le iniziative che coinvolgano gli anziani, come incontri conoscitivi per aiutarli a tutelarsi da eventuali problematiche che possono sorgere, incontri informativi per dare la possibilità di conoscere alcune realtà. Non mi potrò occupare delle problematiche dell'intera cittadinanza o intentare cause civili, penali e amministrative perché il mio ruolo si fermerà prima. Io potrò mettere in collegamento i cittadini, nel momento in cui mi verranno segnalate problematiche, con gli enti preposti a risolvere i problemi. Non posso prendere iniziative o decisioni per conto di. Il mio impegno sarà sicuramente quello di essere a disposizione della cittadinanza anziana e delle loro famiglie, cercare di supportarli, aiutarli e ascoltarli nelle loro necessità e trovare insieme le soluzioni migliori per cercare di risolvere le problematiche. Vorrei che il garante dei diritti degli anziani possa essere visto come una realtà concreta. Riceverò il lunedì mattina dalle 9 alle 13 presso l'ex tribunale di Ventimiglia in piazza XX Settembre. E' stata istituita un'email per prendere un appuntamento. Tutto passerà poi presso il centro degli anziani che è stato creato in via Vittorio Veneto che cercheremo poi di sfruttare per organizzare incontri per gli anziani".