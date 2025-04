Ventimiglia, istituire il garante degli anziani: passa in consiglio comunale la mozione di Forza Italia (Foto)

Passa all'unanimità in consiglio comunale a Ventimiglia la mozione proposta da Forza Italia per istituire il garante degli anziani.https://www.sanremonews.it/2025/04/19/leggi-notizia/argomenti/politica-1/articolo/ventimiglia-forza-italia-presenta-una-mozione-per-istituire-il-garante-degli-anziani.html

"Il gruppo consigliare di Forza Italia vuole portare avanti un'iniziativa: l'istituzione del garante degli anziani, una figura di riferimento che tuteli i diritti, la dignità e il benessere della popolazione anziana" - dice il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella illustrando la mozione - "Un progetto che mette al centro la dignità della persona in ogni fase della sua vita, simbolo di una comunità che non si gira dall'altra parte e che sa prendersi cura di chi è più fragile. Sperando che il consiglio la faccia sua e la renda esecutiva, siamo solo all'inizio dell'iter. Voglio ringraziare il dottor Claudio Eva che mi ha fornito la documentazione necessaria per questa mozione. E' una cosa che deve avere il giusto risalto".

"Chiedo di poter apporre la mia firma a questa mozione" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi.

"Accogliamo con piacere la proposta di Parodi e la estendiamo anche agli altri colleghi in caso volessero firmarla" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Prendersi cura degli anziani significa prendersi cura della nostra identità".

"Lodevole iniziativa" - interviene il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Come mai voi della maggioranza dovete portare una mozione? Non riuscite a parlare tra voi e decidere come maggioranza?".

"Sono felice di poter firmare questa bella iniziativa però il sindaco mi deve confermare che si farà e sarà tutto gratuito" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini.

"Mi viene da sorridere visto che il gruppo di Forza Italia è già la seconda mozione che presenta" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Non era mai successo. Comunque voterò a favore".

"Appoggiamo, come Fratelli d'Italia, pienamente questa iniziativa ma è una mozione di Forza Italia" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco.

"Lodevole iniziativa" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "Mozioni di maggioranza ci possono essere. Se viene allargata la possibilità di firma io la firmo".

"Non ero convinto se votarla e alla fine la voterò ma non la firmo" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Come mai non l'avete già firmata prima? Non potevate già firmarla prima? Ci sono dei problemi tra voi?".

La mozione è stata firmata anche da alcuni consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza.