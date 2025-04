Ventimiglia, il parcheggio in corso Genova sbarca in consiglio comunale

Discusse in consiglio comunale a Ventimiglia una mozione, presentata dal consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino, e un'interpellanza, presentata dal consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi, entrambe incentrate sul parcheggio in corso Genova.

"La mozione è stata presentata il 10 aprile 2024" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Un anno fa la situazione era un'altra. Questa mozione ha un'importanza determinante per dare la possibilità di parcheggio ai ventimigliesi. Si era pensato di fare un accordo con le Ferrovie per dare parcheggi. Avevo chiesto di sollecitare l'impresa ad aprire almeno la parte ovest che comprende almeno 300-400 posti auto che poteva essere una boccata d'ossigeno per i cittadini. Ormai è superata. Abbiamo comunque perso un anno. Il parcheggio è completamente da finire. Fate finire all'impresa almeno i parcheggi. Con le dovute maniere cercate di finire il parcheggio per l'estate".

"La risposta è del 21 febbraio 2025 ma sono mutate tante cose nel frattempo" - risponde il vicesindaco Marco Agosta - "Il parcheggio di corso Genova, per esempio, verrà riaperto parzialmente entro l'estate".

"Ho fatto l'interrogazione a luglio, insieme alla mia collega Nesci, per sapere quando sarebbero iniziati i lavori delle due uscite del Campasso a Nervia" - afferma il consiglio comunale di minoranza Alessandro Leuzzi illustrando la sua interrogazione sul parcheggio di corso Genova - "Dopo sette mesi mi è arrivata la risposta e la discussione, invece, dopo trecento giorni. Come si fa a rispondere ai cittadini dopo trecento giorni? Per dire poi il nulla. Non sono soddisfatto".