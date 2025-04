Ventimiglia approva il rendiconto della gestione dell'anno 2024, Di Muro: "Abbiamo un bilancio in ordine, virtuoso e in crescita"

Approvato in consiglio comunale a Ventimiglia, con tre voti contrari da parte di minoranza, il rendiconto della gestione dell'anno 2024.

"Fa particolarmente piacere e ringrazio i revisori. Abbiamo un bilancio in ordine, virtuoso e in crescita" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 14milioni e mezzo. L'avanzo libero che ci è utile per far fronte agli impegni di mandato è di oltre 600mila euro. Abbiamo risorse da spendere per la città che non era scontato. Un dato contabile che certifica quanto sia importante la filiera istituzionale sono i 5 milioni e mezzo di euro senza contare i finanziamenti ottenuti come oltre un milione per la riqualificazione di Piazza Italia. Ci facciamo trovare pronti ad accogliere tutti i contributi da parte dei vari enti".

"Abbiamo il primo anno nei quali si valuta nei dati quello che è successo" - afferma il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Tecnicamente nulla da dire ma poi c'è la parte politica. Arrivano i finanziamenti ma l'importante è come li usiamo".

"Un comune che ha un avanzo di milioni a mio parere non gestisce bene" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Significa che le iniziative intraprese per migliorare la città purtroppo non ci sono. Voterò contrario".

"E' figlia di un errore che si porta dietro, quindi, da un punto di vista tecnico ci sono una serie di problematiche" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Non vengono fatte opere pubbliche per questo motivo il bilancio è in crescita. Ad oggi non ho ancora avuto una risposta all'interrogazione che ho fatto sulla rotonda di Latte. Non abbiamo visto nuove opere pubbliche nuove. Abbiamo visto molti interventi su opere private ma inaugurare un'opera pubblica finora non ne abbiamo visto. Sono grossi errori. Il bilancio non è positivo quanto si vuole far credere. Voterò contrario".